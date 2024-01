La festa de la sardana

El món sardanista de Lleida estava ahir de festa amb la celebració de la 28a edició de la Nit de la Sardana a Agramunt, localitat que ha acollit la gala en tres ocasions (1998, 2007 i aquest any) i mostra així el seu suport a la dansa tradicional catalana. Pepita Solsona, presidenta de la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, va afirmar que “la salut del món sardanista a Lleida és bona, no ens podem queixar, ha ajudat molt el tema Coti x Coti”. Les autoritats van agrair el seu treball per mantenir viu un dels elements característics de la cultura catalana.

En el transcurs de la nit, es van entregar els premis Rotllana al FC Barcelona, per promoure la sardana amb molts actes al Camp Nou, i el Sardalleida al compositor David Esterri (Lo Pardal Roquer) per haver compost diverses sardanes i haver adaptat la seua popular cançó Som de l’Oest a la tradicional dansa catalana. A més, es van entregar reconeixements als participants en el 48 Campionat de Colles Sardanistes de la Terra Ferma, a la colla Brut Natura de les Borges Blanques, als Amics de la Sardana d’Artesa de Segre i al Grup Sardanista Montserrat pels 25 i 50 anys, respectivament, de la seua fundació, i a quatre muntanyencs del Grup Sardanista Montserrat (Alba Corbella, Albert Palau, Aleix Pallarol i Carles Giné-Janer) que van ballar una sardana al cim de l’Ararat, a 5.137 metres, al Kurdistan, l’agost passat, i finalment al targarí Carles Vall pels seus nou anys al capdavant de la Federació. També es va donar el relleu a Rosselló per celebrar la pròxima edició de la Nit de la Sardana. La festa va incloure l’actuació de Lo Pau de Ponts, un sopar i una ballada de sardanes.