De la Seu Vella a la gran pantalla

Carlos Cuevas, popular per sèries com ‘Ventdelplà’ i ‘Merlí’, l’any passat al claustre de la Seu Vella durant el rodatge de ‘La Abadesa’. - JORDI ECHEVARRIA

La nova pel·lícula del cineasta barceloní Antonio Chavarrías, La Abadesa, ja té data d’estrena als cines de tot Espanya: el divendres 22 de març. Serà tretze mesos després dels últims dies del rodatge, a la Seu Vella de Lleida, després d’unes jornades anteriors al castell de Loarre, a Osca. Els espectadors lleidatans reconeixeran sobretot un dels espais més emblemàtics del principal monument de la ciutat, el claustre, on a finals de febrer de l’any passat Chavarrías va rodar les escenes finals del film amb dos dels actors: Daniela Brown, la jove protagonista, i Carlos Cuevas, popular per la seua participació a Merlí. El film està basat en la història d’Emma de Barcelona, la filla de Guifré el Pilós, que es va convertir a cavall dels segles IX i X en la primera abadessa de Sant Joan de Ter, que posteriorment es va dir Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès (vegeu el desglossament). D’aquesta manera, la pel·lícula explica la història real d’una jove que en una època fosca i violenta és nomenada abadessa, i rep l’encàrrec de repoblar i cristianitzar territoris fronterers i en guerra amb l’Islam.

En paraules del seu director, La Abadesa és “una història en la qual aviat em vaig adonar que apareixien molts conflictes que continuen vius i fins i tot són d’actualitat: la lluita de la dona per trobar el seu lloc en un món masculí, els conflictes territorials, la confrontació per la religió o la cultura, el xoc entre ideologies dogmàtiques davant altres de més obertes i tolerants”. Chavarrías afegeix que “en aquella època s’estava plantant la llavor del món que ara coneixem, per això crec que en aquesta història hi ha una mica de mirall del que ara som”. Aquest drama medieval, amb guió del mateix Antonio Chavarrías, compta també amb la participació de l’actriu i model Blanca Romero (Física y Química, After).

Una ficció basada en la història real de la filla del comte Guifré el Pilós

Al segle IX, Emma, una jove de 17 anys, és nomenada abadessa amb la finalitat de repoblar i cristianitzar territoris fronterers en conflicte amb els moriscos. A l’arribar a l’Abadia haurà de superar la desconfiança que desperta una dona decidida a complir amb la seua missió, la qual cosa la portarà a enfrontar-se amb nobles, camperols i les mateixes monges. Malgrat tot, Emma demostrarà que, amb determinació i voluntat, és possible desafiar les estructures de poder establertes. Malgrat que pagarà un alt preu per aconseguir-ho.. Aquesta és la sinopsi d’una història de ficció, però amb una base molt real. Emma de Barcelona va nàixer cap a l’any 880, filla de Guifré el Pilós, l’últim comte de Barcelona a ser anomenat pels reis francs, i Guinedilda d’Empúries. Els seus pares la van enviar amb només 5 anys al monestir de Sant Joan de Ter, fundat expressament l’any 885. Emma va governar la comunitat monacalment, inicialment tutelada pel bisbe Gotmar i directament a partir del 897 i fins a la seua mort, l’any 942. L’actriu Daniela Brown va explicar a SEGRE durant el rodatge a Lleida que “no puc entendre el que va viure una monja en aquella època, però els consells del director i aquest espai de la Seu Vella en el qual hem rodat m’han ajudat molt”. Això sí, també van ajudar a posar-se en el personatge les condicions meteorològiques del rodatge, amb fred, vent i pluja.