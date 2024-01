Tàrrega demana una gestió sostenible de l'aigua

Com a actes previs a la festa dels Tres Tombs, el local de socis de l’Ateneu de Tàrrega va acollir ahir una taula redona sobre la gestió de l’aigua en l’agricultura. Els ponents van reconèixer que la situació és crítica, amb una sequera extrema, i van demanar fer una gestió sostenible de l’aigua en general. Hi van intervenir Rosa Bisa, tècnica de l’ADV i agricultora; Josep Maria Jové, president del Canal Segarra-Garrigues; Just Minguella, vicepresident del Canalet, i David Tous, de l’empresa Saf Sampling Water, moderats pel periodista Jaume Ramon. Prèviament, Alejandro Domingo, president de la Societat de Sant Antoni Abat de Tàrrega, i Miquel Nadal, regidor de Cultura, van donar la benvinguda al mig centenar d’assistents. A la tarda hi va haver el pregó de Lo Tossino, la Verreta i els Grallers de la Barra.