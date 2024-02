Lleida es mou a ritme de garrotín

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Donar a conèixer i posar en relleu un dels estils musicals més lleidatans perquè es continuï ballant generació rere generació. Aquest és l’objectiu dels tallers de garrotín que imparteixen Dolors Pubill i Patrícia Rubio, filla i neta, respectivament, del mític cantant Enric Pubill Lo Parrano, un dels màxims exponents d’aquesta música. Tots els dilluns a la tarda des del passat 22 de gener i fins al 13 de maig ofereixen classes gratuïtes d’aquest ball al Centre Civíc de la Mariola, on ja hi ha una quinzena de persones inscrites. La formació forma part de l’Escoleta d’Arts que organitza La Descomunal. “El garrotín no té edat. És sinònim d’alegria i vitalitat. El poden ballar des dels més petits als més grans. I això és precisament el que volem, que se senti a tot Lleida”, explica Dolors Pubill, una de les ambaixadores d’aquest gènere al costat de la seua germana Soledad. Des de fa més de dos dècades treballen perquè es reconegui la seua importància i sigui declarat patrimoni immaterial. Ara estan més a prop d’aconseguir-ho, ja que fa un parell de setmanes el ple municipal de la Paeria va aprovar per unanimitat de tots els grups l’inici de l’expedient per a la declaració del garrotín com a patrimoni immaterial de la ciutat, mitjançant la seua catalogació i declaració com a Bé Cultural d’Interès Local, un primer pas per sol·licitar posteriorment a la Generalitat que inscrigui el garrotín al registre de Patrimoni Cultural Català.

“El garrotín està en un moment molt dolç i això ens fa molta il·lusió”, va assegurar Pubill, que va destacar que “és un nexe d’unió amb els paios i gitanos”. A més de les diferents formacions de ball, va explicar que “de cara al futur volem organitzar tallers de cant de garrotín. Es caracteritza perquè les seues estrofes estan formades per quatre versos, dels quals rimen el segon i el quart”.

Classes per a totes les edats

Fins al 13 de maig, el Centre Cívic de la Mariola ofereix tallers gratuïts per aprendre a ballar garrotín tots els dilluns, de 17.30 a 18.30 hores. Els interessats poden inscriure’s a través d’info@ladescomunal.cat i a l’oficina de La Descomunal. Per la seua banda, el Casal de la Dona organitza aquesta formació al Centre Cívic de l’Ereta.