Els forenses que van atendre la víctima d'Alves descarten que simulés o exagerés

Els forenses que van atendre la noia que va denunciar per agressió sexual el futbolista Dani Alves no van tenir "cap sospita" en les seves exploracions psicològiques que simulés o exagerés els seus símptomes i van concloure que patia un trastorn posttraumàtic.

Així ho han sostingut els forenses que han comparegut a la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona en què Alves afronta una petició fiscal de nou anys de presó, que l'acusació particular n'eleva a dotze, acusat de violar la jove a la discoteca Sutton de Barcelona la nit del 30 de desembre del 2022.

La psiquiatra que va atendre la víctima després dels fets ha subratllat davant el tribunal que no té "cap sospita" que la noia estigués simulant o que exagerés la seva simptomatologia, ja que ho haurien detectat als qüestionaris que li van fer.

Per contra, ha subratllat que l'examen psicològic que li van fer apuntava a un quadre per trastorn posttraumàtic, que era coherent amb el que la noia va explicar al moment de l'entrevista i havia referit prèviament els metges forenses, en relació amb l'agressió sexual.

En aquest sentit, han explicat que les proves que fan en aquests casos tenen mecanismes per detectar "inconsistències, infreqüències o distorsió de la imatge" per part dels pacients, per saber si amaguen informació o pretenen donar una imatge que no es correspongui amb la realitat.

En el cas de la víctima, els resultats de les proves no van deixar espai al dubte, ja que van descartar que simulés símptomes, segons els forenses. A més, han indicat que, encara que la noia no presentés lesions vaginals, això no descarta que fos violada, atès que no totes les agressions sexuals provoquen danys físics a les víctimes.

Per la seva banda, els pèrits aportats per la defensa han intentat desacreditar aquestes conclusions i han denunciat que no els van deixar fer una exploració completa de la víctima, que no havia de tenir una afectació tan greu tenint en compte la medicació que se li va receptar i que és poc habitual que una víctima de violació no presenti danys vaginals.

Tot i això, els forenses han insistit que la víctima explicava les coses de forma coherent, ja que va mantenir un relat del que ha passat "més o menys ordenat", malgrat que estava en "xoc" i "fragilitat emocional", tenint en compte que la memòria posttraumàtica "pot ser fragmentada".

Una de les psicòlogues que ha comparegut com a pèrit de la defensa ha denunciat que en la primera exploració psicològica va discrepar de la manera com va abordar la situació l'especialista de l'Institut de Medicina Legal i Forense i que no el van autoritzar a fer una segona exploració. Alhora, els forenses han explicat que és habitual que les víctimes de violacions tinguin sentiment de culpa "per una cosa que no han generat".

També han subratllat que no és estrany que una persona amb un estat emocional alterat no prengui la medicació perquè en casos de simptomatologia posttraumàtica de vegades tenen la sensació que perden el control de la seva vida i de les seves emocions, perquè han patit un xoc que "desconfigura" molts aspectes de la seva vida.

Les psicòlogues de la defensa sostenen que Alves sabia què feia malgrat haver begut

Dues psicòlogues designades per la defensa de Dani Alves per acreditar que la nit de Sutton anava ebri han sostingut avui que el futbolista tenia les capacitats cognitives "lleument afectades", però "distingia el bé i el mal i sabia què estava passant".

Les dues psicòlogues han exposat davant l'Audiència de Barcelona les conclusions de l'informe pericial que els va encarregar la defensa per determinar si el futbolista estava borratxo la nit que va ser acusat de violació, amb l'anàlisi dels tiquets de les consumicions i de les imatges gravades per les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton.

Segons les pèrits, d'aquests tiquets de consumició, que la defensa els va entregar el mes passat, Alves va prendre amb els seus tres amics cinc ampolles de vi i una de whisky, posteriorment un gintònic ell sol i, ja a Sutton, se'n va poder beure sis copes de xampany que apareixen a l'enregistrament de les càmeres de seguretat.

Aquestes dades, unides a una de les imatges gravades a Sutton en què el jugador "sembla que caigui", fan pensar a les psicòlogues que el futbolista podia estar patint una "intoxicació alcohòlica" que li provocava una "afectació important a les seves capacitats" volitives".

Aquesta prova pericial, amb què la defensa d'Alves pretén acreditar que el futbolista anava ebri per beneficiar-se d'una atenuant, s'ha girat en contra a preguntes d'Ester García, l'advocada de l'acusació particular exercida de la víctima, sobre l'abast d'aquesta suposada intoxicació alcohòlica a la consciència del processat. En aquest sentit, els pèrits han reconegut que el consum d'alcohol que es dedueix dels tiquets de consumició.