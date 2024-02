Dimiteix la delegada d’igualtat de RTVE després de l’elecció de 'Zorra' per a Eurovisió

detail.info.publicated efe

La delegada d’Igualtat, Diversitat i Inclusió de RTVE, Montserrat Boix, ha presentat la seua dimissió després de l’elecció de la cançó 'Zorra', del grup Nebulossa, que representarà a Espanya al festival d’Eurovisió 2024.

En un missatge en el seu compte de la xarxa social X, Boix explica que ha dimitit perquè no pot assumir "aquesta posició", en recordar que la seua primera missió com a delegada va ser canviar les bases del BenidormFest per mandat del llavors president de la Corporació de RTVE, José Manuel Tornero, després de polèmica de 'SloMo'. Una polèmica que va sorgir el 2022 després de ser elegit el tema 'SloMo" amb el que Chanel va representar Espanya al festival d’Eurovisió d’aquesta edició.

"Demano perdó a les víctimes de violència de gènere. 'Zorra' ni és empoderament per a les dones, ni feminisme", ha dit Boix.

L’elecció de la cançó 'Zorra' ha despertat les crítiques d’un sector del feminisme que denuncien el masclisme i la misogínia que representa aquest apel·latiu