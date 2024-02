Celebrant Carnaval a la carrera

El cap de setmana de Carnaval es va tancar ahir amb desenes de festes i activitats per tota la província que van demostrar les ganes de disbauxa dels lleidatans. Ahir a Lleida ciutat va ser el torn de la 21 edició de la tradicional Cursa de Llits, en la qual una desena d’andròmines van recórrer a tota velocitat un circuit que sortia des de la seu dels Castellers de Lleida a la plaça Sant Llorenç, entitat encarregada d’organitzar l’esdeveniment, fins a la plaça Sant Joan.

Les disfresses dels participants en la carrera eren tan dispars com originals. Bombers, barrufets, pallassos de circ o la catifa voladora d’Aladí eren algunes de les temàtiques de les andròmines, així com una d’ambientada en la pel·lícula Barbie i una altra d’inspirada en populars personatges de dibuixos animats. També hi va haver espai per a les reivindicacions polítiques, ja que un dels llits tenia decoració que feia referència a la defensa de l’escola catalana, mentre que en una altra carrossa hi havia un tractor i els seus membres anaven disfressats de pagesos, en honor a les protestes del sector.

A més de fer el recorregut pels carrers del Centre Històric, els participants van haver de superar diverses proves. Aquestes consistien en el joc de la xarranca o a la petanca, fer càlculs matemàtics o rodar per la costa del carrer Cavallers fins a l’avinguda Blondel, entre altres activitats. Una vegada totes les andròmines van fer el recorregut, es va anunciar que la de l’Esplai Sant Ignasi, la temàtica de la qual era de San Fermín, va ser la guanyadora a fer el circuit més ràpid. En segona posició va quedar la de l’Esplai Epis i en tercera, la de l’Skamot Kargol. La jornada va acabar amb un concert i sessió de vermut a la plaça Sant Joan.Lleida ciutat acomiadarà el Carnaval demà amb l’Enterro de la Sardina, la comparsa del qual començarà a l’Auditori i acabarà a l’avinguda Blondel.

La Rua del Congre reuneix una vintena de carrosses i comparses

Rua del Congres a Balaguer RÀDIO BALAGUER

Balaguer va celebrar ahir una nova edició de la Rua Infantil de Carnestoltes del Congre amb centenars de persones i una vintena de carrosses i comparses. La desfilada va arrancar al carrer Noguera Pallaresa i va acabar a la plaça Mercadal, on es va celebrar el concurs per triar la millor carrossa. La guanyadora va ser la que va fer l’entitat Noguera 50 Anys inspirada en els Minions, i la millor comparsa va ser la de La Garrafeta.