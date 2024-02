El tercer festival d'arts escèniques Enre9 presenta una programació amb més de 50 propostes

detail.info.publicated acn

L'Enre9, el Festival d'Arts Escèniques de la Mariola, Turó de Gardeny i els Blocs Joan Carles de Lleida, celebra del 16 al 19 de maig la seva tercera edició, que presenta una programació amb més de 50 propostes artístiques d'arts en viu, esdeveniments culturals, musicals i teatrals tant de caire professional com comunitari, popular i inclusiu. El Centre Cívic de la Mariola ha acollit aquest divendres l'acte de presentació del cartell, que ha anat a càrrec del Regidor d'Educació i Joventut, Xavi Blanco, el director artístic del festival, en nom de la Descomunal, Enric Blasi, el director de l'IEI, Andreu Vázquez, i el subdelegat del govern espanyol a Lleida, Jose Crespín, així com entitats del barri i de la comunalitat urbana.

L'edició d'enguany del festival oferirà quatre dies de programació al carrer, combinant arts en viu professionals, com teatre, música, circ, moviment, titelles, amb espectacles comunitaris nascuts a partir de tallers i activitats que es fan durant l'any amb diversos col·lectius i veïnat de la zona. A més, s'inclourà una àmplia selecció d'espectacles populars i tradicionals per reflectir la riquesa cultural d'aquesta àrea de Lleida. Finalment, es comptarà també amb espectacles i espais inclusius, per assegurar que totes les veus i perspectives estiguin representades. En total, més d’una cinquantena de propostes artístiques.

Tots els espectacles seran gratuïts i tindran lloc a diversos indrets de la Zona 9 de Lleida, que comprèn els barris de la Mariola, Turó de Gardeny i Blocs Joan Carles, principalment a les seves places i carrers.

Agent de canvi

El Festival Enre9 vol continuar sent un agent de canvi i inclusió a la zona, posant de relleu la diversitat, la creativitat i el potencial transformador de la cultura, obrint mirades i trencant estigmes. La seva voluntat és doble. Per una banda, fomentar i apropar la cultura a la Zona 9 i la seva gent, entenent-la com una eina de canvi i cohesió social, generant també connexions entre les diferents entitats i col·lectius. En segon lloc, donar visibilitat a les diversitats i potencialitats de la comunitat i la Zona 9, incentivant la integració de la població lleidatana cap a aquesta àrea, que històricament ha estat desconnectada de la resta de la ciutat.

L'Enre9 està impulsat per la Descomunal, la primera comunalitat urbana de la ciutat, juntament amb l'Ajuntament de Lleida, la Comissió de Cultura del Consell de la Zona 09 i l'Associació la Nou. Com en la passada edició, el festival està coordinat per la Companyia de Comediants la Baldufa i comptarà també el suport de diverses entitats: Institut d'Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Pacte d’Estat – Ministerio de Igualdad, Òmnium Cultural Ponent i la Càtedra d’Innovació Social de la UdL.

Promou en el marc de la Comunalitat Urbana – La Descomunal, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.