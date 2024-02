Alerten de l’avançament de les al·lèrgies a causa del "brusc" augment de temperatures

La pol·linització, i per tant les al·lèrgies, han començat "bastant abans" aquest any.

L’augment "brusc" de temperatures al llarg de les setmanes passades ha fet que la pol·linització, i per tant les al·lèrgies, comenci "bastant abans", un fet que "no sorprèn" els al·lergòlegs.

En declaracions a Europa Press Televisión, Pedro Ojeda, responsable de comunicació de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, ha explicat que aquest 2024 és un any d’"alta intensitat de pol·linització de les cupressàcies, una família de plantes, fonamentalment arbres, que a les grans ciutats inclouen les arizòniques, que són els arbres que es planten en els centres dels jardins, i després els xiprers també".

Malgrat que encara no ha acabat l’època de pol·linització, que ho farà cap a finals de març, si es comparen gràfics de pol·linització, "ja hem superat ja quatre o cinc pics intensos aquest any, mentre que l'any passat tot just hi havia hagut dos pics moderats", ha assenyalat Ojeda.

"No és una cosa que als al·lergòlegs ens hagi agafat de sorpresa. Sempre que ve un hivern suau d’altes temperatures, veiem una explosió de pol·linització. A la gent al·lèrgica a aquests pòl·lens, que estan poc acostumades a tenir pics tan alts, sí que els ha agafat una mica de sorpresa", ha detallat.

Un avançament que "és habitual" que vagi a pitjor en un futur, ja que "la pol·linització es va incrementant pels efectes del canvi climàtic, que cada vegada tenim temperatures més altes".

Per prevenir aquesta al·lèrgia, l’expert afirma que les persones afectades haurien "de quedar-se en l’interior d’edificis o instal·lacions per no estar exposat", ja que una vegada que surts a l’aire lliure, "aquests pòl·lens viatgen grans distàncies i encara que no sigui en una zona on hi hagi arizòniques, pot afectar a causa que viatgen transportats pel vent".

Davant d’aquesta circumstància, Ojeda insisteix en la importància de les màscares, que són "útils per fer un efecte barrera en la mucosa nasal" i també ulleres de sol per a la mucosa ocular. A més, insisteix en la importància del "tractament de fons", com podrien ser "les vacunes d’al·lèrgia, una eina molt bona".

"Cal començar a vacunar-se des de la tardor, fins i tot abans, i són tractaments llargs, però sí que ajuden a reeducar la resposta del sistema immunitari i que sigui menys reactiu a aquests pòl·lens", ha detallat, "a més, disposem de medicaments molt eficaços, que són per exemple els antihistamínics d’última generació".