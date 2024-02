detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sentència que aquest dijous ha condemnat el futbolista Dani Alves per agressió sexual remarca que les actituds de flirteig o fins i tot l’existència d’insinuacions no suposen donar carta blanca a qualsevol abús o agressió que es produeixi posteriorment". "Ni que la denunciant hagi ballat de manera insinuant, ni que hagi atansat les seues natges a l’acusat, o que fins i tot hagi pogut abraçar-se a l’acusat, pot fer-nos suposar que prestava el seu consentiment a tot el que posteriorment pogués passar", avisen els jutges en la sentència.

Els magistrats de la secció 21 de l’Audiència de Barcelona insisteixen que el consentiment en les relacions sexuals "ha de prestar-se sempre abans i fins i tot durant la pràctica del sexe, de tal manera que una persona pot accedir a mantenir relacions fins cert punt i no mostrar el consentiment a seguir, o a no dur a terme determinades conductes sexuals o fer-ho d’acord a unes condicions i no d’altres".

"És més, el consentiment ha de ser prestat per a cada una de les varietats de relacions sexuals dins d’una trobada sexual" i afegeixen que ni tan sols haver fet tocaments a una persona, per exemple, implicaria prestar consentiment per a altres pràctiques.

Amb aquestes afirmacions els jutges han argumentat la condemna de quatre anys i mig que han dictat aquest dijous per a Alves per l’agressió sexual que va cometre el 30 de desembre de 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona.