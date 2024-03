Rebeca Ríos: "És la forma de contribuir a guanyar anys de vida"

Rebeca Ríos és una veïna de Lleida de 41 anys a la qual van diagnosticar càncer de mama amb metàstasi hepàtica l’estiu del 2023. Després de fer sis cicles amb quimioteràpia, va poder accedir a l’assaig clínic anomenat Iphater de l’IRBLleida dirigit a pacients que tenen una mutació del tumor que fa resistència als tractaments convencionals perquè aquests siguin més efectius. Després de quatre mesos en l’assaig, explica la seua experiència a aquest diari. “Al principi et fa por perquè penses que millor que em donin els medicaments que ja saben que funcionen però, després, una vegada estàs dins, t’adones que tens l’oportunitat i la sort de provar altres tractaments que són més personalitzats i que no gastes cartutxos que sempre estaran allà”, afirma. La personalització del tractament és un dels objectius que les pacients agraeixen. “Això fa que sigui més efectiu, a més de poder comptar amb el suport de l’equip en tot moment, i que estem molt controlades”, ressalta.

Per a la Rebeca, una de les coses més importants és poder tenir un centre investigador a prop de casa. “És una sort disposar d’un centre com l’IRBLleida i poder accedir a investigacions capdavanteres, que tenen repercussió a nivell mundial, des de Lleida. Dona molta confiança i tranquil·litat”, assegura. Així mateix, destaca la connexió que té el centre investigador amb els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria. Per això, no dubta a animar les pacients a participar en els assajos si tenen l’oportunitat. “És una manera de contribuir que la investigació avanci i tenir més tractaments per guanyar anys de vida i que es pugui cronificar la malaltia”, opina, a la qual cosa afegeix que “no només em beneficio jo de participar en l’assaig, sinó que considero que també estàs obrint camí i noves oportunitats a les dones que vindran després, que siguin diagnosticades de càncer de mama en el futur”. De fet, assegura que “els medicaments que ja sabem que funcionen i que estan aprovats ho estan gràcies a les dones que ja han participat en aquests estudis”. Tot seguit assenyala que “la investigació és el que fa que seguim aquí les dones amb càncer de mama metastàtic, perquè a dia d’avui és una malaltia incurable. I també ha fet que guanyem en qualitat de vida i també en supervivència”.

Un altre aspecte que valora és que des de l’equip mèdic i investigador es pugui donar a les pacients informació contrastada. “Ho fem tots, allò de buscar a internet, i de vegades no és el millor, per la qual cosa és d’agrair comptar amb un lloc on consultar dubtes sobre la malaltia i el tractament”, afirma la Rebeca. Entre les reivindicacions, assegura que “les pacients de càncer metastàtic el que sí que demanem és que s’accelerin els processos perquè ara es tarda molt a validar un medicament i que aquest entri a la cartera de salut una vegada ha estat aprovat en un assaig”. En aquest sentit, assenyala que “precisament el que diem és que el que no ens sobra és temps, de manera que és necessari que s’accelerin els processos i poder comptar amb més tractaments i cada vegada més personalitzats perquè cada pacient i cada tumor és un món, i a cada persona, els medicaments la poden afectar de manera diferent”.