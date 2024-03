Més de 700 lleidatanes han participat en assajos contra el càncer de mama

L’IRBLleida s’ha convertit en un centre de referència en la investigació contra el càncer de mama. En els últims quinze anys ha portat a terme un total de 132 assajos clínics sobre aquest tumor en què han participat 735 pacients. Actualment, uns quaranta segueixen actius i només l’any passat es van iniciar una vintena d’estudis clínics amb mig centenar de dones. La recerca de tractaments cada vegada més personalitzats per continuar augmentant la supervivència i, alhora, millorar la qualitat de vida, és la màxima dels investigadors. Així ho expliquen a aquest diari Serafín Morales, cap de la secció Oncològica Mèdica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i investigador principal del Grup de Recerca de Biomarcadors en Càncer (GReBIC) de l’IRBLleida, i Alicia Sánchez de la Torre, cap de la Unitat d’Assajos Clínics de l’IRBLleida. “El primer assaig va ser el 1998, però no hi havia cap regulació i es va fer de forma casolana, amb molt pocs recursos. A partir del 2009 és quan existeix normativa i es creen els comitès d’ètica. A l’haver-hi ja una estructura tenim la necessitat d’incorporar personal específic per als assajos i arriba el primer, David Martínez, que encara segueix. Després vam canviar d’espai i som a l’IRBLleida des del 2017”, explica Morales. L’expansió també va venir amb la unió dels hospitals per arribar a més pacients. “Vam començar sent quatre hospitals catalans i ara tenim presència a nivell europeu i mundial”, afegeix.

Serafín Morales, amb el grup d’Oncologia: David Martínez, Rubén Tejero, Joel Salla i Paula BarniolMagdalena Altisent

A l’IRBLleida, els responsables destaquen la continuïtat del personal, que no es dona en altres centres que tenen més rotació. “Hi ha assajos que poden durar 10 o 15 anys i tenir un personal amb continuïtat et permet optar a aquestes investigacions”, assenyala Sánchez de la Torre. Per la seua part, Morales afirma que “últimament els assajos es restringeixen més perquè els tractaments són més dirigits, personalitzats. Això és bo, ja que s’intenta que el pacient tingui més possibilitat, no anar a cegues ni provar per provar, sinó buscar una diana més concreta”. Així mateix, afegeix que “amb aquests assajos poden accedir de forma precoç a fàrmacs per als quals haurien d’esperaranys perquè s’aprovessin”. “És una possibilitat que gràcies a aquests assajos es pugui millorar i aconseguir guanyar en supervivència i, fins i tot, una curació”, destaca.

Objectiu: més supervivència

L’objectiu d’aquesta investigació, remarca, és augmentar la supervivència, evitar tractaments innecessaris i continuar avançant en la cronificació dels casos amb metàstasi. “En els últims anys hi ha hagut fàrmacs amb molt bons resultats, però hi ha dones que no hi han respost bé o que no poden accedir a aquests assajos. Volem arribar a elles i intentem buscar una manera que també se’n puguin beneficiar”, afirma. L’aval internacional també és una de les claus a l’hora de poder optar a participar en aquestes investigacions. L’equip presentarà en el pròxim congrés de càncer de mama de Berlín una de les seues investigacions i fa poc van passar una auditoria de l’Administració d’Aliments i Medicaments dels EUA (FDA en anglès). “Ens van elegir per validar un fàrmac al ser un dels centres participants en l’assaig que més pacients va reclutar”, explica Sánchez de la Torre. “Posa de manifest la qualitat del grup i ens indica que Lleida té un lloc al món”, asseguren. “La lluita sempre serà per beneficiar les pacients i la proximitat és la clau perquè confiïn en nosaltres”, defensen els investigadors