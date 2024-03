Dotze joves promeses de la cuina es van desafiar ahir per elaborar les millors receptes en la 33 edició del Concurs de Joves Cuiners Àngel Moncusí, un dels certàmens gastronòmics més consolidats de Catalunya i que organitza Hostaleria de Lleida. En aquesta ocasió, els ingredients secrets van ser espatlla de corder xisqueta per a l’elaboració del plat principal i, per a les postres, pera o poma de Lleida.

El jurat va proclamar vencedor Marc Raluy del restaurant Saroa de la capital del Segrià per les seues creacions Corder de concurs i Poma, api i gingebre. El segon premi va ser per a Gerard Barbosa de l’Escola d’Hoteleria del Pallars (Sort), que va presentar un Risotto de corder Xisqueta amb verdures de temporada i Tatín de poma quilomètrica amb gelat de vainilla i delícies de músic. Així mateix, el jove xef d’El Truc d’Agramunt, Eduard Llop, es va emportar el guardó corresponent al millor treball de cuina. També van participar en el certamen la cuinera Helena Costa del restaurant Cantamanyanes de Lleida; Jordi Palou de L’Antic Forn de Cervera; Martí Segura de L’Estoneta de Vilanova de Bellpuig; Pol Cura de Cuina Pol Cura de Lleida; Pau Sauret de Cal Xirricló de Balaguer; Genís Santos d’El Barri de Lleida; Judit Jové del Cram de Maials; Iván Minguell d’El Truc d’Agramunt; i Leire Pérez, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

Els cuiners van tenir tres hores per preparar les seues millors receptes a l’Escola d’Hoteleria de Lleida

Per la seua part, el jurat va estar integrat per reconeguts professionals de la gastronomia com Fátima Gismero, Pastissera Revelació 2021 al Madrid Fusió; Carmine Memoli, xef executiu al restaurant amb tres estrelles Michelin Cocina Hermanos Torres; i Sergi Fernández, guanyador del Joves Cuiners Àngel Moncusí 2023. El jurat tècnic de cuina va estar format per Mercè Tomás i Carles Frago.

El Mercat del Pla acull per primer cop la Gran Festa de la Gastronomia

L’entrega de premis va tenir lloc al Mercat del Pla, on es va celebrar per primera vegada la Gran Festa de la Gastronomia amb un format de market place amenitzat amb música. A partir de les 18.30 hores, el públic va poder degustar una varietat de tapes de la mà dels restaurants El Dien de Vallfogona de Balaguer, Lo Ponts de Ponts, Pessets de Sort, Fonda Farré de Baro (Soriguera), Hostal Benet de les Borges Blanques, Sucre i Disseny d’Alcarràs, i de Lleida, el Carballeira, Aimia, L’Espurna, El Barri, Isidre, QR Cafè, Txoko, Ferreruela i Saroa. Entre les diferents propostes gastronòmiques disponibles hi havia coca de bacallà, ceba confitada i romesco picant; amanida de calçots; un bao de melós de vedella; torrada de sardina marinada i escalivada; foie-gras micuit amb crema de camamilla i llimó o un mar i muntanya de papada ibèrica amb gambes. Tot això es va poder maridar amb vins de la DO Costers del Segre o cervesa.El Concurs Joves Cuiners Àngel Moncusí va ser creat l’any 1989 per la Federació d’Hostaleria de Lleida amb l’objectiu de buscar els joves més talentosos als fogons. La cita anual de xefs lleidatans s’ha consolidat com un dels esdeveniments amb més rellevància i prestigi de Catalunya. A més de promoure la cuina entre els joves, té com a objectiu potenciar la cultura gastronòmica de les comarques lleidatanes.