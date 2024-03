Entrega dels premis de fotografia Leonor Pedrico

L’Orfeó Lleidatà va acollir ahir l’entrega del X Premi de Fotografia Feminista Leonor Pedrico Serradell organitzat pel Grup Feminista de Ponent-Grup de Dones de Lleida. El primer guardó va ser per a Mireia Comas Francha, per la sèrie Atrapats, i el segon per a Ares Alcaina per la fotografia Fotoperiodisme en temps de guerra. El tercer premi va recaure en Estel Margalef, Savana Sky Mee, Ekrame Kharbouch, Maria Panchak, Alex Secanell, Aleix Molina i Alex Samper per la fotografia The black is the new pink. L’acte va comptar amb l’actuació musical de la cantautora lleidatana Itsasgorak.

Enguany el reconeixement s’ha dedicat a la temàtica Dones i Fotoperiodisme. En aquesta desena edició es van presentar quinze treballs. Des del col·lectiu organitzador del certamen es va indicar que “les dones fotoperiodistes continuen sense obtenir un espai de reconeixement dins del sector, tot i que la seua mirada és indispensable per obtenir una lectura en clau feminista de la societat que mostren”. Per això, les propostes es van centrar en les fotoperiodistes com a protagonistes.