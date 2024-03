Expedició amb material sanitari per a Gàmbia

L’associació lleidatana Superant Fronteres ja té en marxa un nou projecte solidari, batejat amb el nom d’Operació Garbinada 2024, amb l’objectiu de millorar l’assistència sanitària de les dones gestants i reduir l’índex de mortalitat infantil prematura a Gàmbia. L’entitat sense ànim de lucre fundada el 2022 portarà fins al país africà ecògrafs, monitors fetals i de constants vitals, incubadores, llits, equips de protecció individual, material de cures i medicaments a diversos dispensaris i petits hospitals de zones aïllades que tenen falta de material i equipaments. Així mateix, han comprat tres ambulàncies. Aquesta iniciativa va ser presentada ahir per Francesc Reales i David Mora, agents dels Mossos d’Esquadra, i l’empresari Jordi Salut, membres de Superant Fronteres, amb la presència de Buba Jammeh, president de l’Associació de Gambians a Lleida, i Pa Sainey Badjie, diplomàtic gambià.

La majoria del material ha estat donat pels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, a més d’altres centres privats. L’associació enviarà el material en un contenidor que arribarà per via marítima mentre que portaran les tres ambulàncies en una expedició per carretera que recorrerà prop de 5.000 quilòmetres amb sortida prevista per al 2 de novembre, amb la participació de nou voluntaris. “Volem que la societat lleidatana s’impliqui en el projecte”, van destacar ahir Mora i Reales. Per aquest motiu, l’entitat organitzarà diferents actes solidaris per recaptar fons d’empreses i entitats locals. El primer d’aquests actes es va celebrar ahir a la Penya Sogall. Així mateix, estan en contacte amb el ministeri de Sanitat i el govern de Gàmbia per facilitar el repartiment del material i volen poder aportar formació per utilitzar correctament l’equip a través d’un metge que viatjaria amb l’expedició. L’associació, que ja va portar una ambulància a Gàmbia fa dos anys, compta aquest any amb la col·laboració d’altres entitats locals i catalanes.