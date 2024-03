Un vi i un vermut lleidatans, premiats

Joan Jové, de Mas Blanch i Jove, va rebre el premi Best in Class pel seu vi ‘Troballa Blanca 2022’.Mas Blanch i Jové

El vi Troballa Blanca 2022, elaborat pel celler Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles, ha estat guardonat amb el premi Best in Class, atorgat per la Guía Wine Up. Aquest reconeixement consagra Troballa Blanca com la millor garnatxa blanca d’Espanya, segons el veredicte d’aquesta guia. En l’edició 22 de la publicació s’han avaluat més de 800 vins monovarietals. Els premis es van entregar el passat dia 5 a Albacete.

La Cooperativa Tres Cadires ha estat premiada amb un Vinari pel seu vermut ‘Caràcter'''Cooperativa Tres Cadires.

D’altra banda, el vermut Caràcter de la Cooperativa Tres Cadires d’Arbeca va ser distingit amb el Gran Or en la categoria de vermut innovador dels premis Vinari 2024 en una gala que es va celebrar dijous a Reus. D’aquesta forma, tornen a aconseguir la màxima categoria de distinció en uns guardons que van nàixer el 2015 amb la finalitat de visibilitzar i prestigiar l’elaboració de vermut a Catalunya. Caràcter conté oliva arbequina i vi de la cooperativa L’Olivera.