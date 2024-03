Mor l'actriu Sílvia Tortosa als 77 anys a causa d'un càncer

L’actriu Sílvia Tortosa va morir ahir a Barcelona als 77 anys a causa d’un càncer, segons va confirmar la seua agència de representació. L’actriu de cine, teatre i televisió, molt popular sobre tots a les dècades dels 70 i 80, va morir “després d’una dura lluita contra el càncer, que ha portat amb màxima discreció”, va informar l’agència, que va transmetre “el seu agraïment i afecte a tots els seus amics, éssers estimats, admiradors i mitjans de comunicació, que sempre van estimar i van donar suport a la Sílvia durant els seus 60 anys de professió”. Demà s’instal·larà la capella ardent al Tanatori de les Corts i serà enterrada al cementiri de Montjuïc, “al costat dels seus pares, tal com ella desitjava”. Nascuda a Barcelona el 1947, va debutar als 15 anys al teatre a El mago de Oz i, quatre anys després, ho va fer al cine amb El último sábado, de Pedro Balañá. També molt jove va iniciar l’activitat en televisió, mitjà en el qual va presentar el programa musical Aplauso de TVE, entre el 1978 i el 1983, que li va atorgar una gran popularitat. Va participar en moltes sèries d’èxit, com Curro Jiménez, La huella del crimen, Hostal Royal Manzanares, Farmacia de guardia, Hospital Central o Centro Médico. En el cine, més enllà de ser una de les actrius fetitxe del destape durant la Transició, Sílvia Tortosa va participar en prop de trenta pel·lícules, com Pánico en el Transiberiano (1972, al costat de Christopher Lee), Hasta que el matrimoni nos separe (1976), Asignatura pendiente (1977), La senyora (1987), Los mares del sur (1990) o la seua última incursió a la gran pantalla, Presentimientos (2013). El 2007 va publicar el llibre de memòries Mi vida oculta, subtitulat Un desnudo total interior.