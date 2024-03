Festa de palmes i devoció

Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA Esterri d’Àneu. Tradicional benedicció de palmes i branques d’olivera, a l’església parroquial de Sant Vicenç. - EDGAR ALDANA

Després que divendres Bellpuig obrís de forma oficial les processons de Setmana Santa, ahir es van sumar a la tradició religiosa nombroses localitats de tota la província un Diumenge de Rams de benediccions de palmes i amb una processó dels Dolors a la capital del Segrià que va congregar milers de lleidatans pel centre de la ciutat, entre fidels, passejants i curiosos. Val a destacar que la festa dominical que dona inici a la Setmana Santa va culminar a última hora amb la singular processó d’Alfarràs, amb escenes religioses protagonitzades pels mateixos veïns caracteritzats com a personatges d’aquesta història bíblica.

La processó dels Dolors de Lleida, amb una comitiva formada per més d’un miler de persones, va sortir puntual a les 19.30 hores des de l’oratori del carrer Cavallers, encapçalat per l’esquadra romana dels Armats dels Dolors. Després de la confraria de la Mercè, amb els seus estendards i grup de tambors i bombos, es van situar a la desfilada fins a nou passos –amb escenes des de la de la presentació del Nen al Temple, el Natzarè o el Crist crucificat fins a la Solitud de la Verge Maria–, a més de la Unió de Portants del Sant Crist de Sant Llorenç. Una llarga comitiva de confraries i de l’associació Els Pagesos que van precedir a la Congregació dels Dolors, amb el tabernacle de la Verge i els seus penitents amb creus de fusta a l’espatlla i arrossegant cadenes amb grillons als turmells. Les autoritats, amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el bisbe, Salvador Giménez, van tancar la desfilada, que va ser retransmesa en directe per Lleida TV.A Alfarràs, més de 150 veïns de totes les edats van tornar a convertir-se en personatges d’una processó vivent amb decorats muntats sobre carros tirats per tractors, que es va escenificar per primera vegada als anys 70 i es va recuperar a començaments d’aquest segle.