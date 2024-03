Jornada sobre herències i testaments a Arbeca

La sala L’Abadia d’Arbeca va acollir ahir a la nit una jornada sobre herències coincidint amb l’emissió del reportatge Tocats per l’herència al programa 30 minuts de TV3. La jornada va començar amb una taula redona, presentada per M. Victòria Vidal Vives, en la qual van participar els membres de l’equip de Gabarró Advocats-Herències Albert Guasch i Vallcorba, Núria Roma i Cortada i Meritxell Gabarró i Sans. Els assistents també van poder veure en directe l’emissió del reportatge en què es van abordar testimonis reals i experts van explicar les diferents figures successòries. A Catalunya es calcula que una quarta part de les persones moren sense haver fet testament, una eina bàsica per planificar les herències. Els experts assenyalen que planificar i deixar instruccions clares pot evitar conflictes familiars i despeses inesperades.