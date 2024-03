Tot a punt a la Granadella per al ritual del Desclavament

La Granadella compta els dies per a una de les seues tradicions de Setmana Santa més arrelada, el Desclavament, un ritual únic a Catalunya que escenifica el descens del cos de Crist de la creu. Com cada any, tindrà lloc el Divendres Sant a les 22.00 hores i es projectarà a la façana de l’església perquè tots els espectadors el puguin seguir.

Així ho va explicar ahir l’alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, durant la presentació a la Diputació dels actes del Desclavament i la Processó de l’Encontre, declarats fa set anys Elements Festius Patrimonials d’Interès Nacional. Una de les particularitats és que la imatge de Jesús de Natzaret té els braços articulats, fet que aporta més realisme a l’escena. La celebració del Divendres Sant començarà a les 12.00 hores amb el tradicional Calvari. El seguirà l’ofici de la Passió (16.00 h.) i l’entrada dels Armats a l’església (21.45 h). Després del descens de la creu, a les deu de la nit tindrà lloc la Processó del Silenci. Quant a la Processó de l’Encontre, se celebra el Diumenge de Resurrecció. Després de la missa, surten del temple la Custòdia, amb l’hòstia consagrada, i la Mare Déu de la Soledat, per acabar trobant-se cara a cara simbolitzant la trobada entre Crist ressuscitat i la seua mare, Maria. Llauradó va animar tothom a disfrutar d’aquesta tradició amb més de tres-cents anys d’història, en la qual participen activament petits i adults d’aquesta població de les Garrigues.Nombroses localitats de tota la província se sumen a la tradició religiosa de Setmana Santa amb processons i misses que recorden la passió, la mort i la resurrecció de Crist. Un dels actes més destacats és la Passió de Cervera, una obra amb cinc segles d’antiguitat en què participen més de 300 persones, entre actors i tècnics. La temporada va començar el passat 17 de març i aquest dissabte tindrà lloc una funció de les sis que hi ha programades. Aquest any, la representació compta amb escenes més dinàmiques.