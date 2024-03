Les autoritats donen per morts els 6 desapareguts a Baltimore i suspenen el rescat

detail.info.publicated EFE

Les autoritats dels EUA van suspendre aquest dimarts les tasques de rescat dels sis desapareguts en l’ensorrament del pont de Baltimore (Maryland) en considerar que ja haurien mort després de 18 hores a l’aigua.

El comandant de la Guardia Costera Shannon Gilreath va anunciar en una roda de premsa que a les 19:30 hora local (23:30 GMT) van suspendre la recerca de supervivents. "Basant-nos en el temps que portem en la recerca, els extensos esforços de recerca que hem posat i la temperatura de l’aigua, no creiem que anem a trobar encara viu cap dels individus", va explicar. Gilreath va matisar, no obstant, que la Guàrdia Costanera no abandonarà el lloc i que les seues tasques entren ara en una nova fase per trobar les restes de les víctimes.

El cap de la Policia de Maryland, Roland Butler, va detallar que les condicions de visibilitat i temperatura han empitjorat amb la caiguda de la nit i això fa perillós que els bussejadors puguin seguir amb les seues tasques.

Durant la nit, hi haurà embarcacions rastrejant la zona i els bussejadors reprendran les immersions al matí, va afegir Butler.

L’accident va tenir lloc cap a les 01:30 hora local (05:30 GMT), quan el vaixell de càrrega Dali va sortir del port de Baltimore, va xocar contra el pont Francis Scott Key i va provocar el seu ensorrament.

Almenys vuit treballadors que participaven en obres en el pont van caure a les fosques aigües del riu, dos de les quals van ser rescatades amb vida. Abans de la col·lisió, la tripulació del portacontenidors va llançar un avís que anava a la deriva, la qual cosa va permetre a les autoritats tallar la circulació de vehicles en el pont i evitar una tragèdia major.

Entre les sis víctimes, hi ha dos guatemalencs, de 26 i 35 anys, originaris de San Luis (Petén) i de Camotán (Chiquimula), va anunciar el Ministeri d’Exteriors de Guatemala. També hauria mort l’hondureny Maynor Sauzo, segons va informar la seua família a la cadena NBC, encara que el govern d’Hondures encara no ho ha confirmat.

El consolat de Mèxic també està intentant confirmar si hi ha ciutadans mexicans entre les víctimes.

Es preveu que el bloqueig del port de Baltimore, provocat per l’ensorrament del pont, tingui greus conseqüències econòmiques per a la zona. El president dels Estats Units, Joe Biden, va prometre que es reconstruiria al més aviat possible.