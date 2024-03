La matinada d’aquest dissabte a diumenge els rellotges s’avancen una hora

detail.info.publicated agències / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La matinada d’aquest dissabte a diumenge, 31 de març, els rellotges avancen l’hora i a les 02:00 seran les 03:00, amb el que donarà començarà a l’horari d’estiu, que s’estendrà fins l’últim cap de setmana d’octubre, quan el rellotge torni a l’horari d’hivern. D’aquesta manera, es compleix amb la Directiva Europea 2000/84/CE que s’aplica en tots els Estats de la Unió Europea (UE) i que, de moment, es continua aplicant ja que, encara que la possibilitat d’acabar amb aquests canvis d’hora estacionals va ser un assumpte de debat en anteriors legislatures, de moment no està previst a l’agenda.

L’últim informe respecte al canvi d’hora va ser elaborat per la Comissió d’Indústria, Investigació i Energia del Parlament Europeu el 2018, com recorda l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) a Europa Press. En aquest sentit, l’IDAE precisa que, segons aquest document, els canvis estacionals d’hora poden produir estalvis, però aquests són "marginals" i "no hi ha certesa que els beneficis s’obtinguin en tots els estats membres.

A més, d’acord amb aquest informe, si bé sí que hi pot haver estalvis d’energia pel que fa a la il·luminació, "no és tan evident que passi el mateix amb la calefacció, que podria fins i tot augmentar el seu consum." En qualsevol cas, IDAE apunta que els resultats són "difícils" d’interpretar en estar "influïts" per factors externs tals com la meteorologia o el comportament dels usuaris.

Respecte a Espanya, l’institut ha indicat que l’últim informe data de 2015 i "en cap cas no s’ha analitzat l’impacte d’hora en un context com l’actual", en al·lusió a les noves exigències d’eficiència energètica en il·luminació, sistemes de climatització i edificis així com a la introducció de nous comportaments com l’autoconsum o el teletreball, que "alteren significativament les anàlisis que originalment s’utilitzaven per calcular aquestes dades". "Els estudis de canvi horari requereixen una anàlisi prolongada en el temps per avaluar situacions estacionàries", ha assenyalat l’IDAE.

Per això, considera que existeixen "mecanismes més rellevants" que el canvi d’hora per aconseguir estalvis energètics, com substituir els llums i aparells per alternatives més eficients, assegurar-se de què la potència i la tarifa elèctrica contractada sigui la més adequada en funció de les necessitats i seguir pautes d’estalvi a casa i en el treball. Així, a la seua guia pendent d’actualització, l’IDAE ofereix recomanacions com mantenir la temperatura a l’habitatge en 21ºC –recordant que per cada grau que s’augmenta la temperatura, el consum d’energia puja en un 7%– i tenir en compte qüestions com que una dutxa en consumeix de l’ordre de quatre vegades menys d’aigua i energia que un bany.

CANVI D’HORA ALMENYS FINS A 2026

A Espanya, la Directiva està incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per Real decret 236/2002, d’1 de març. El 15 de març de 2022 el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar una ordre ministerial que recordava que el Consell de Ministres del 7 de setembre de 2018 es va crear una Comissió de 14 persones expertes per a l’estudi de la reforma de l’hora oficial, encarregada de l’elaboració d’un informe d’avaluació de les disposicions reguladores del canvi horari, així com sobre la conveniència de mantenir al país l’hora d’Europa central.

L’esmentada comissió va emetre un informe el 20 de març de 2019 que concloïa que no era aconsellable produir cap canvi precipitat als fusos horaris mentre no existís un consens compartit i una difusió pràctica als ciutadans dels riscos i oportunitats que comporta.

A més, l’informe assenyalava que l’anàlisi dels fusos horaris deurà vindre sempre vinculat al dels usos del temps amb la finalitat d’aclarir conceptes i procurar pautes de comportament que procurin determinats models compartits com el de la coresponsabilitat i no arribava a cap "resolució concloent", tenint en compte la "gran quantitat de repercussions d’impacte" que té aquesta mesura en camps com l’econòmic o el cultural. De moment, d’acord amb aquesta ordre ministerial, el canvi d’hora continuarà produint-se almenys fins el 2026, cada última matinada del dissabte-diumenge d’octubre, per iniciar l’horari d’hivern, i cada matinada de l’últim dissabte-diumenge de març, quan es passarà a l’horari d’estiu.