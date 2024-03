Els rais trien la primavera

Els raiers de Coll de Nargó van celebrar ahir la 35 edició de la baixada pel riu Segre, la segona des que a finals del 2022 va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. La festa consolida el canvi de temporada i definitivament deixa de celebrar-se a l’agost, com era habitual, per assegurar així el cabal d’aigua. El canvi de data, en plena Setmana Santa, va propiciar que centenars de persones es concentressin a la sortida, a la zona dels Clops de Fígols, i al llarg del recorregut.

El president dels Raiers, Àlex Ferré, es va mostrar convençut “que el canvi ha estat un èxit”. La baixada va ampliar el recorregut per oferir al públic més espais i temps per gaudir-ne. Un dels dos rais va sortir a la zona de l’horta d’Organyà i va ser guiat per dos piragüistes durant dos quilòmetres fins a arribar als Clops de Fígols. Allà es va unir al segon rai, que va solcar les aigües i va realitzar el trajecte dels últims anys, d’uns cinc-cents metres. Hi van participar deu raiers repartits sobre els dos rais de tres trams cada un. La jornada va començar com cada any a les 10 hores amb l’enraiada. La baixada es va retardar fins a les 12.45 hores del migdia. A l’acabar van celebrar l’ofrena floral al monument de la dona del raier i un dinar popular.La baixada de raiers de Coll de Nargó no només recorda el passat de la comarca i mostra la forma en què treballaven la fusta els avantpassats. També és una festa d’homenatge a les dones dels raiers, ja que eren “les que patien i s’encarregaven de totes les tasques de la casa, del camp i dels fills, mentre els homes eren fora”. El poble compta des de finals de l’any passat amb un homenatge als avantpassats que es van dedicar al transport fluvial de fusta. Està situat al costat de l’església romànica de Sant Climent.

Van baixar 10 raiers a sobre de 2 rais i van fer un recorregut més llarg de 2 km i un altre de 500 metres

Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2023

La Baixada dels Raiers és una festa que recorda a les noves generacions la professió de raier. Aquest record ha valgut a l’Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre el reconeixement de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2023. L’homenatge va arribar un any després que la Unesco declarés els raiers, a través d’una proposta conjunta internacional, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Així es va posar fi a un camí que va començar l’any 2010 de la mà de l’Associació Internacional de Raiers, que va plantejar per primera vegada la inclusió a la llista de patrimoni l’ofici antic de transport de fusta pel riu. També van reconèixer els raiers de la Pobla de Segur i el Pont de Claverol.Els dos reconeixements animen els participants a continuar mantenint viva la tradició, tal com va assegurar ahir el president de l’entitat de raiers, Àlex Ferré.Coll de Nargó va ser, juntament amb el Pont de Claverol (Noguera Pallaresa) i fins a principis del segle XX, un dels nuclis de població més importants per al transport fluvial de fusta de Catalunya. Cap als anys vuitanta, diverses dècades després de la desaparició de l’ofici de raier, els veïns de Coll de Nargó van recuperar aquesta activitat. Cada any els rais de Nargó tornen a solcar el Segre per reivindicar el seu passat fortament lligat a l’ofici.