La mona guanya la pluja

El Dilluns de Pasqua va posar ahir el colofó a la Setmana Santa i, continuant amb la tradició, centenars de lleidatans van acudir a càmpings, parcs i torres de tota la província per menjar la mona en família o amb amics. El mal temps dels últims dies va respectar els àpats campestres, tot i que cap a les cinc de la tarda va caure un ruixat que a la ciutat de Lleida va deixar 2,8 litres per metre quadrat en mitja hora.

“Cada any ens ajuntem entre dotze i quinze persones per celebrar la mona a l’aire lliure. Els nens es van fent grans i comencen a fer els seus plans, però nosaltres mantenim la tradició amb els més petits, que s’ho passen pipa. Ja no es poden fer barbacoes, així que portem el menjar de casa i fem un pícnic”, assegurava un grup d’amics i família que es trobava a les Basses d’Alpicat, un dels parcs més freqüentats de la capital del Segrià juntament amb la Mitjana. Malgrat la prohibició d’encendre focs, la Guàrdia Urbana va haver d’impedir algunes barbacoes a les Basses.Per la seua part, Tàrrega va reobrir de nou amb èxit el càmping municipal per celebrar el dia de la mona. La proposta de l’ajuntament va tenir molt bona acollida ja que, malgrat el vent, mig miler de persones havien reservat taula per poder degustar allà aquest dolç típic. Va ser la sisena edició d’aquesta iniciativa, que es va estrenar l’any 2017 i es va mantenir fins al 2019 per reprendre-la el 2022. A partir del migdia, els assistents van poder gaudir de jocs infantils i utilitzar les barbacoes habilitades per a l’ocasió. L’objectiu del consistori és oferir una alternativa per menjar la mona a l’aire lliure sense que els veïns hagin de marxar de la ciutat. Alguns participants van fer una valoració “molt positiva” de la iniciativa i de les instal·lacions, alhora que van celebrar el bon temps. Un altre punt de l’Urgell molt freqüentat va ser el Parc de Montalbà de Preixana, on es va celebrar el 52 aniversari de l’Aplec de Montalbà. També el temple de Santa Maria de Solà a Lloberola obre cada any les portes en aquesta data. Es tracta d’una jornada de retrobament en què els veïns d’aquest nucli de Biosca celebren una missa i veneren la talla romànica. A la sortida de l’ermita, regalen a cada visitant un ram de flors i un pa beneït. La celebració acull cada any més d’un centenar persones. També van acollir trobades els temples de l’Aguda a Torà i de Sant Pelegrí a Biosca.