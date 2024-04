Calor i temperatures a l’alça, així serà a Lleida el cap de setmana de la "gran llengua de calima"

Una "gran llengua de calima" s’estendrà per Espanya aquest divendres abans d’un cap de setmana "molt càlid per a l’època" on en algunes zones es podrien assolir els 30ºC i la màxima es preveu a Múrcia, amb 33ºC, segons la predicció duta a terme per eltiempo.es que afegeix que, de cara al cap de setmana, l’arribada d’un front atlàntic podria deixar pluges de fang a l’oest i centre peninsular.

Aquesta pols en suspensió arribarà directament del Sàhara després que la borrasca 'Olivia' es desplaci al nord-est en direcció al Regne Unit, la qual cosa afavorirà el migjorn sobre la Península. De fet, el flux del sud serà tan intens que altres països europeus també tindran pols en suspensió durant el cap de setmana, quan la calima arribarà al sud de la península escandinava.

El portal meteorològic indica que començarà a entrar calima pel sud peninsular a partir de divendres, quan podria fins i tot arribar a les illes orientals de les Canàries. La concentració de partícules serà encara baixa durant aquesta jornada i principalment es notarà a Andalusia.

Dissabte i diumenge, la calima deixarà el cel ataronjat i plomís en gairebé tot el territori peninsular i les Balears. En aquest sentit, eltiempo.es avisa sobre els possibles efectes sobre la salut de les persones amb problemes respiratoris a causa que la qualitat de l’aire pugui veure’s molt afectada. Diumenge, la calima es deixarà notar majoritàriament a Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura o Madrid.

Dilluns és probable que es vagi retirant cap a l’est amb l’entrada d’un front atlàntic més actiu i el canvi de vents a component oest, tot i que encara podria ser intensa a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, aquest d’Andalusia i les Balears.

Les altes pressions es retiraran cap a la Mediterrània durant el cap de setmana, el que afavorirà que un front aconsegueixi penetrar a la Península. Per dies, aquest front entrarà dissabte per Galícia on deixarà una jornada de pluges i anirà avançant lentament cap a l’est. Segons el portal, vindrà acompanyat en alçària d’un tàlveg, per la qual cosa diumenge també podrien formar-se tempestes en zones de l’oest i centre peninsular.

Totes aquestes precipitacions podrien ser pluges de fang a causa de la presència de calima a gairebé tot el país durant el cap de setmana, sobretot Andalusia, Extremadura, les dues Castelles, a les regions cantàbriques, a la Comunitat de Madrid, La Rioja i fins i tot a Navarra i punts d’Aragó.

Quant a les temperatures, el migjorn que provocarà l’entrada de la calima també afavorirà que el cap de setmana sigui molt càlid. Els termòmetres continuaran pujant durant els propers dies de manera gairebé generalitzada i les màximes més altes de la setmana es donaran entre divendres i dissabte, i Múrcia podria assolir els 33ºC.

DIVENDRES I DISSABTE AMB ALTES TEMPERATURES

Entre divendres i dissabte es donaran les màximes més altes de tota la setmana. Divendres serà una jornada molt càlida a Espanya, amb un ascens notable en punts de l’oest, interior i sud. Durant aquesta jornada, ciutats com Badajoz, Sevilla i Còrdova podrien superar els 28ºC i en altres com Ourense o Pontevedra, els 25ºC o 26ºC seran la màxima del dia.

En punts del Cantàbric la calor també serà acusada, superant-se els 25ºC i fins i tot assolint-se els 28ºC en zones del País Basc. Valors similars es podrien veure a Saragossa i Lleida mentre que a les dos Castelles i Madrid es rondaran els 23ºC a 26ºC. A l’est es donaran les màximes més baixes d’Espanya, per sota dels 25ºC: Barcelona, de fet, podria no assolir ni els 22ºC.

Dissabte serà la jornada més càlida en zones del sud, interior i punts del Cantàbric, amb fins 30ºC en ciutats com Còrdova, Jaén, Múrcia, Saragossa i fins i tot atansar-se a Bilbao. En altres, com Valladolid, Guadalajara o Terol podrien rondar-se els 25ºC a 28ºC.