Lleida tornarà dissabte a l'època medieval en la II Diada del Turó de Gardeny

Lleida tornarà dissabte a l’època medieval en la segona Diada del Turó de Gardeny, que tindrà com a escenari el castell templer. Des de les 10.00 fins a les 21.00 hores, el conjunt monumental obrirà les portes per acollir recreacions històriques, visites guiades i parades d’oficis artesanals com torners de fusta, picapedrers i ceramistes i un mercat de productes de l’Horta. També hi haurà tallers de dibuix per als més petits de la mà del Cercle de Belles Arts, passejos en poni (3 euros) i caricatures, a més d’una zona amb servei de bar i braseria. Tot això amb l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania aquest espai patrimonial i la seua història. Així ho va assegurar ahir dilluns el president de l’Associació Cultural Castell de Gardeny, Òscar Ardiaca, que va presentar els actes de la jornada acompanyat de la regidora Pilar Bosch i els membres de l’entitat Joan Ramon González i Francesc Caballero. Va explicar que la Diada de l’any passat va reunir 2.500 visitants i que l’objectiu és superar aquestes xifres de participació.

La festa començarà amb una cercavila dels Templers de Montsó i els gegants del Grup Cultural Garrigues pel carrer Major (10.00 h) i finalitzarà amb una encesa de bengales a càrrec dels Diables.