Cervera ret homenatge a Teresa Salat, filla predilecta

La sala de plens de la Paeria de Cervera es va quedar petita ahir dissabte per acollir tots els veïns que van voler assistir a l’acte en el qual es va nomenar filla predilecta de la ciutat la historiadora Maria Teresa Salat, que va morir el mes d’agost passat per mostrar-li el seu reconeixement.

L’alcalde, Jan Pomés, va declarar que la seua trajectòria en molts àmbits de la vida local com a professora, escriptora i estudiosa ha portat que el nomenament hagi comptat amb el suport de 37 associacions i entitats de la ciutat.L’acte va estar precedit del toc de celebracions a càrrec dels Campaners de Cervera, que va col·laborar també en L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES). Així, la seua presidenta, Maria Garganté, va glossar la seua activitat com a impulsora de treballs i reconeixements a EFES com és el cas de les entitats Seny Major o la Cerverina d’Art, i també per la seua manera de ser “ja que sabia fer-nos sentir persones importants a aquells que vam treballar amb ella”.El vicepresident de L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs, Max Turull, va destacar el seu treball com a impulsora del Centre Municipal de Cultura i del Patronat Duran i Sanpere “fins a l’últim dia de la seua vida”. Finalment, Ana Bellido, antiga responsable del Centre Municipal de Cultura, va recordar emotivament Salat per la seua capacitat de fer arribar la història de l’art a tota la ciutat i per “fer-se voler pel fet de saber posar en relleu cada persona que treballava amb ella”.En l’acte també va intervenir el seu germà Antonio Salat i, finalment, el seu marit Lluís Vázquez, que la va descriure com “una companya de camí incansable, treballadora i generosa que ho donava tot per la seua ciutat, fins i tot sabent imposar el seu esperit per sobre de la seua malaltia fins a l’últim dia”.