Qui són "els jardiners", en una plantació de marihuana?

Els detinguts en l'operació de Gualda, a Lleida, en la que es van intervenir 3.500 plantes de marihuana en una nau amb capacitat per generar 2 milions d'euros a l'any eren considerats "jardiners" a la cadena criminal.

Representa, el títol de "jardiner" l'esglaó més baix, responsable de cuidar les plantes de marihuana d'una nau a Lleida, que es va intervenir amb 3.500 plantes a punt per recol·lectar.

Segons el sotsinspector de l'Àrea d'Investigació de Segrià, David Mora, la capacitat productiva d'aquesta instal·lació era de fins a 2 milions d'euros a l'any. La policia va destacar la sofisticació de la nau, que utilitzava llums led per reduir el consum elèctric i, per tant, minimitzar la detecció de la xarxa elèctrica.

Els Mossos consideren el lloc "ideal" pels criminals, ja que les naus semblaven abandonades i no cridaven l'atenció. A més, els detinguts tenien un espai condicionat a l'interior per viure-hi, amb cuina, llits i lavabo, necessari per mantenir i controlar la plantació. Per preparar el cultiu, van realitzar reformes a les antigues càmeres frigorífiques, rebaixant el sostre per reduir el volum d'aire a climatitzar i permetre un millor control de les condicions de creixement.

Els tres homes d'origen albanès detinguts van ser atrapats mentre treballaven a les naus dissabte passat i han comparegut davant el jutge aquest dilluns. Segons Mora, el seu paper com a "jardiners" implica que eren responsables de l'atenció diària de les plantes. L'operació de cultiu d'aquesta magnitud estava destinada a abastir el mercat europeu.