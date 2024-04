Una auca dels arrugats

L’Associació Alba de Tàrrega va estrenar ahir una auca teatralitzada sobre el producte estrella de l’obrador El Rosal, els arrugats. L’obra, interpretada per cinc usuaris de l’entitat (Lluís, Jordi, Marc, Clara i Albert) i dirigida pel director i actor Eduard Muntada, explica, a través de breus apariats i de forma còmica i divertida, la història dels arrugats. Per fer-la més amena, els seus protagonistes s’acompanyen d’unes il·lustracions creades per una alumna de l’Escola Ondara, Isabel Elies.

Aquesta obra en format d’auca s’emmarca en el projecte Connexions artístiques amb el qual l’Associació Alba posa en contacte i estableix sinergies entre persones que atén l’entitat amb interessos artístics amb professionals del món de la cultura. Segons la responsable de l’àrea artística d’Alba, Miriam Arnaz, “l’objectiu és també visibilitzar el talent de l’entitat”. L’estrena va tenir lloc a la biblioteca Germanes Güell en el marc de la diada de Sant Jordi. Arnaz va dir que “la idea és ara portar-la a escoles, instituts, casals i pobles”. L’Albert, un dels protagonistes, que va reconèixer estar una mica nerviós, va destacar que han estat molts mesos treballant i va avançar un dels seus apariats: “I ara aquí tots plegats, ens mengem uns arrugats.”Els arrugats van ser inventats pel Lluís, un usuari d’Alba que també és un dels protagonistes de l’obra.El Lluís treballava a l’obrador i no li sortien les neules, arrugava la pasta i al final del dia tenia acumulades en una safata moltes neules arrugades. Malgrat el seu aspecte, companys i usuaris de l’entitat els trobaven molt bons i van decidir comercialitzar-los. Van tenir un gran èxit, fins al punt que en l’actualitat suposen un 70% de la producció d’El Rosal. Des d’Alba remarquen que aquest és un bon exemple de com el que al principi sembla un fracàs pot acabar sent tot un èxit. L’any 2015, el periodista, ja mort, Carles Capdevila va publicar el conte Els arrugats, quina troballa més dolça.