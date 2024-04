Les despeses d'habitatge són una càrrega pesada per a un 40% de les famílies a Catalunya

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un 40% de famílies catalanes diuen que la despesa d'habitatge va ser una càrrega pesada el 2023, segons indica l'Enquesta sobre Condicions de Vida publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra es troba quatre punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 36,2%. Si es mira per nivells de renda, el percentatge de famílies amb dificultats a l'Estat s'eleva al 48,5% de llars amb ingressos més baixos. En canvi, les despeses de lloguer o hipoteca i subministraments són "raonables" per a un 55% de llars catalanes, tres punts per sota de la dada espanyola. Pel que fa a la pobresa energètica, el número de llars que no són prou càlides a l'hivern o prou fresques a l'estiu es disparen onze punts en una dècada.

Així doncs, un 26,7% de llars declara que no té una temperatura suficientment càlida a l'hivern. Aquesta xifra s'ha incrementat onze punts percentuals des del 2012 quan era del 15%. En aquest cas, la mitjana catalana se situa per sota de l'espanyola (27,5%).

Un increment similar s'ha notat en les respostes sobre l'efecte de la calor. Un 36,5% de famílies asseguren que viuen en un espai que no permet tenir una temperatura prou fresca a l'estiu, 11,5 punts més que el 2012.

Catalunya és la quarta comunitat amb més persones que denuncien que no poden estar prou frescos els mesos de més calor, per darrere de Múrcia (46,6%), Madrid (37,7%) i Andalusia (37,1%). Així doncs, el percentatge de llars que són massa caloroses està per sobre de la mitjana espanyola, que va ser del 33.6%.