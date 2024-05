L’OMS assegura que hi ha una "epizoòtia mundial" de grip aviària amb infeccions "preocupants" en noves espècies

detail.info.publicated europa press

La directora del departament de Prevenció i Preparació davant d’Epidèmies i Pandèmies (EPP) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), María Van Kerkhove, ha assegurat que, encara que actualment "l’atenció se centra sobretot als Estats Units" respecte a la grip aviària, s’està assistint a "una epizoòtia mundial", amb una situació "preocupant" en la qual s’estan veient infeccions en noves espècies com mamífers marins o terrestres, a més de les aus silvestres o ocells de corral.

"Necessitem una vigilància molt més forta en els animals a nivell mundial, no només als EUA, fixant-nos en les espècies que sabem que poden infectar-se. La prevenció és clau al sector animal, humà, i entre animals i humans", ha assenyalat la doctora Van Kerkhove durant el webinar EPI-WIN 'Risc per a la salut pública de la grip aviària A(H5N1) detectada recentment en bestiar lleter', celebrat aquest dilluns.

En aquest sentit, la responsable tècnica del programa mundial contra la grip, la doctora Aspen Hammond, ha explicat que, a començaments de 2024, "hi va haver una malaltia inexplicable en el bestiar lleter que va causar una caiguda a la seua producció de llet als Estats Units", un fet que "en realitat va ser la detecció de grip aviària H5N1 en la llet de les vaques".

"També hi ha hagut deteccions de H5N1 en altres animals propers als ramats de bestiar lleter afectats, hem sentit informes d’infeccions detectades en gats i ossos rentadors, aus silvestres i domèstiques properes. S’ha informat que en la llet de les vaques afectades hi ha una càrrega viral molt alta de H5N1, i això contrasta amb una càrrega viral baixa procedent d’hisops nasals recollits d’aquestes vaques. També hi ha hagut informes que vaques asimptomàtiques han donat positiu en H5N1, i que també es va detectar H5N1 als pulmons d’una vaca d’un escorxador que no tenia símptomes", ha detallat la doctora Hammond.

Així mateix, hi ha hagut contagi entre vaques del mateix ramat, i contagi entre lleteries associat a moviments de bestiar dins dels Estats Units. "Se sospita que la transmissió de vaca a vaca es produeix probablement per mitjans mecànics, però, de nou, aquesta és una de les àrees que s’estan investigant amb molta feina per entendre com es transmet el virus a, des de i entre les vaques", ha remarcat.

Les infeccions per virus de la grip aviària en humans poden causar malalties que van des d’una infecció lleu de les vies respiratòries superiors fins malalties més greus i poden ser mortals. "En alguns casos s’han notificat símptomes no respiratoris. També s’han notificat conjuntivitis, símptomes gastrointestinals, encefalitis i encefalopatia en infeccions humanes prèvies per virus A (H5N1)", ha assenyalat la doctora Hammond.

No obstant, l’experta ha recalcat que les proves epidemiològiques i virològiques actuals suggereixen que "els virus de la grip A(H5) no han adquirit la capacitat de transmissió sostinguda entre humans, pel que la probabilitat de contagi és baixa". Així, les expertes han recordat que la grip aviària H5N1, "no és només als EUA, sinó que va sorgir el 1996 i des de 2002 ha estat endèmica o s’ha estès globalment", però sí que "és la primera vegada que s’observa en vaques".

En aquest context, el cap de la Unitat de Normes i Assessorament Científic sobre Nutrició Alimentària de l’OMS, el doctor Moez Sanaa, ha recomanat "no consumir llet, ous o carn crus, especialment en llocs on s’hagin produït brots de grip en granges", així com "consumir llet pasteuritzada o degudament bullida", és a dir, "no consumir llet crua".