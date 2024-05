Una inusual aurora boreal acoloreix la nit a Ponent

La nit de divendres a dissabte, l’espectacle que va poder veure’s al cel de tot Lleida va ser tan excepcional com inesperat. I és que una tempesta solar de magnitud sense precedents en les últimes dècades va permetre visualitzar aurores de color vermellós en àmplies zones de tot l’hemisferi nord, fins i tot es van albirar a les Canàries, on resulta extremadament estrany poder-les disfrutar. En diferents punts de les comarques de Lleida el fenomen astronòmic va captar l’atenció popular, sobretot des del Centre d’Observació de l’Univers al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger.

El seu director, Salvador Ribas, va explicar ahir que “els períodes de màxima activitat solar, com en el qual ens trobem, és quan poden passar més coses, però aquest fenomen tan fort no és gens freqüent; de fet, té un caràcter excepcional, ja que no s’havia captat en més de 150 anys, des de la històrica tempesta solar que es va registrar el 1859, que va afectar els telègrafs de mig món”.

Les condicions geomagnètiques a l’atmosfera de l’hemisferi nord són les més extremes que es registren des de l’octubre del 2003, la qual cosa dona lloc que l’aurora es vegi en llocs on és molt poc freqüent, com el Pirineu, el pla de Lleida o la Segarra. L’astrònom de Bellpuig Josep Maria Bosch, col·laborador de la NASA i amb un observatori des dels anys 90 a Santa Maria de Montmagastrell (Tàrrega), va comentar que “el millor moment per veure l’aurora és a partir de les primeres hores de foscor i durant la matinada, sempre amb la mirada cap al nord i en una zona ideal en la qual es pugui contemplar l’horitzó sense obstacles com les muntanyes.”El Centre de Predicció del Clima Espacial dels EUA va emetre una alerta en l’escala G5, la màxima en el seu barem, després de diversos dies d’intensa activitat solar que van augmentar divendres passat, ja que una tempesta geomagnètica d’aquest nivell pot causar problemes a la xarxa elèctrica i la navegació, la ràdio i les operacions per satèl·lit. Ribas va comentar que l’aurora boreal en latituds tan al sud és molt difícil de predir: “Es poden donar les circumstàncies apropiades perquè es produeixin, com és el cas de l’alta efectivitat de les partícules que arriben des del Sol, però mai no en tenim la certesa.” A Àger es van mantenir ahir a la nit en alerta per si tornava a repetir-se el fenomen, que també hi ha probabilitats que torni a produir-se aquesta pròxima nit.