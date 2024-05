Els Mossos d'Esquadra alerten d’estafes amb sextorsió

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Circula un correu en el qual et diuen que tenen imatges íntimes teues i t’extorsionen demanant bitcoins per no difondre-les. És una estafa, no paguis res i esborra el correu.” Els Mossos van tornar a alertar ahir a través de les xarxes socials de casos d’estafes amb sextorsió. Els estafadors difonen un correu en què s’afirma: “Et vull informar sobre una situació molt dolenta per a tu. Tanmateix, pots beneficiar-te’n si actues amb saviesa.”

En aquest cas, es demana fer un ingrés de 1.490 dòlars dels Estats Units en bitcoins. Afirmen que, una vegada rebuda la transferència econòmica, eliminaran tots els vídeos que comprometin l’afectat.