Neteja als Camps Elisis després d'un Aplec massiu

Després de tres dies de festa sense pausa, toca recollir. Serveis de neteja i tècnics van iniciar ahir el desmuntatge de les 119 penyes de l’Aplec del Caragol que durant el cap de setmana han ocupat el recinte firal dels Camps Elisis. La festa gastronòmica per excel·lència de Lleida va superar un any més els registres, amb 15.000 penyistes i al voltant de 200.000 visitants vinguts no només d’altres punts del territori estatal, sinó també d’altres països com Anglaterra, França, el Japó o els Estats Units. Malgrat que amb prou feines han passat unes hores d’aquest multitudinari esdeveniment amb 44 anys d’història, són molts els aplequistes que ja tenen posada la mirada en la pròxima edició que, segons va anunciar l’organització, tindrà lloc del 23 al 25 de maig del 2025.