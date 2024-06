El 60% de famílies necessita ajuda per cuidar els fills i els progenitors passen només 3,5 hores al dia amb els fills

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 60% de famílies necessiten l'ajuda d'una altra persona per tenir cura dels fills, xifra que puja al 70% en el cas dels pares separats i famílies monoparentals, un suport que majoritàriament (96%) ve del cercle familiar i de confiança , segons es desprèn de l'estudi realitzat per Kantar en col·laboració amb el centre La Granja, a petició de Zurich Seguros.

D'aquesta manera, l'estudi 'Preocupacions i reptes de la criança actual a Espanya' --basat en una mostra de 1.000 pares i mares amb fills de fins a 11 anys i representativa dels diversos tipus de famílies que hi ha a Espanya-- revela que "només un 4% de l'ajuda procedeix de cuidadors professionals" i en gairebé sis de cada deu famílies els avis són els que brinden més suport als pares.

De mitjana, els progenitors espanyols afirmen passar 3,5 hores al dia amb els fills entre setmana, un temps que arriba a duplicar-se els caps de setmana. En aquest context, "només un de cada quatre" enquestats està totalment satisfet amb el temps que dedica amb plena atenció a la seva família, encara que el 69% de les mares consideren que dediquen més temps a cuidar els fills que el cònjuge.

Segons l'educadora emocional i directora de La Granja, Cristina Gutiérrez, l'estudi evidencia dues realitats: "que la criança necessita una xarxa de suport de confiança i que la manca de temps és un element clau de preocupació a les famílies". "Estem davant de dos indicadors clars de renúncia a la maternitat o, almenys, del seu retard, provocant l'actual descens de la natalitat", ha postil·lat.

En aquest context, el 44% dels progenitors a Espanya identifica la manca de temps com a principal dificultat per contribuir al desenvolupament escolar dels seus fills, un percentatge més gran en el cas dels pares no primerencs. Altres obstacles a l'hora de col·laborar en l'educació dels nens són la dificultat per motivar-los perquè estudiïn o facin els deures (31%), les diferències de criteris educatius amb el centre escolar (20%) o la manca de coneixements (18 %).

Aquestes barreres tenen un pes fins a un 50% superior a les famílies monoparentals en comparació amb la resta. Les famílies amb un sol progenitor també remarquen altres limitacions com ara la manca d'accés a programes de reforç escolar (25%) o les dificultats econòmiques (25%).

El bullying i les pantalles, principals preocupacions dels pares

D'altra banda, l'estudi assenyala que els aspectes que generen més preocupació entre els pares i les mares són l'assetjament escolar i el ciberassetjament (38%), juntament amb el benestar emocional dels fills (35%). En tercer lloc (32%) hi figura l'ús abusiu d'internet i els dispositius electrònics, seguida de prop per la salut mental dels més petits de casa.

Els pares, com ha especificat Gutiérrez, "són més conscients que mai del perill que comporta el mal ús o la dependència a les pantalles" i la "relació directa que té amb la manca de benestar emocional dels fills". En aquesta línia, ha assegurat que "encara falta que s'adonin que els nens aprenen per la seva imitació", per la qual cosa, segons assenyala, "haurien de ser exemple i reduir el temps que passen amb els dispositius, almenys davant dels seus fills".

En termes de benestar emocional, la dependència de les pantalles és la principal preocupació per al 35% dels progenitors, i segueixen la manca de confiança, pors o ansietat que puguin sentir els seus fills. Així, un de cada dos pares i mares admeten que els seus fills passen més temps davant de la pantalla del que els agradaria, amb una mitjana d'entre 1 i 3 hores d'ús diari de la televisió, el mòbil o la tauleta i els ordinadors.

Per tal de controlar aquesta activitat, el 52% de les famílies estableixen límits de temps per a aquest tipus de dispositius i una de cada tres fomenta activitats sense pantalles, però només una de cada 4 famílies pot afirmar que "predica amb l'exemple" a quant a fer un ús sa i mesurat de les pantalles.

Les mares es preocupen per les emocions, els pares pel futur

Segons recull l'estudi, mentre que les dones tendeixen a centrar-se més en les preocupacions emocionals i el present dels fills (per exemple, el rendiment acadèmic), els homes es preocupen més pel futur (com el rendiment escolar o el benestar dels fills en cas de faltar-ne els progenitors).

En aquest context, el 63% de les famílies espanyoles han pres alguna mesura per protegir el futur dels seus fills en cas de mort. L'assegurança de vida (30%) és el principal instrument per garantir-ne el benestar en el futur.

La investigació també mostra una "gran conscienciació" dels pares respecte a la sostenibilitat i la igualtat: el 95% de les famílies pren mesures relacionades amb la sostenibilitat, com ara el reciclatge de residus (68%) i una tercera part aposta pel transport sostenible.

D'altra banda, el 93% de les famílies promouen valors com la igualtat de gènere, el feminisme i els drets.