El coet 'Starship' d’Elon Musk completa per primera vegada un vol sense explotar i torna a la Terra

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

SpaceX va aconseguir dijous un exitós llançament del seu enorme i poderós Starship, des de Texas, al poder tornar de forma controlada a la Terra ambdues etapes de la nau, una fita que no havia complert en les primeres tres proves i que aplana el camí dels Estats Units per tornar a la Lluna i arribar a Mart.

L’enlairament va tenir lloc a al voltant de les 7:50 hora local (12:50 GMT) i l’arribada del propulsor Superheavies va passar uns sis minuts després a les aigües del golf de Mèxic, a prop de Boca Pequeña, després de la seua separació de la càpsula.

Igualment l’empresa d’Elon Musk s’emporta una victòria avui amb la tornada controlada de la càpsula Starship, que ha amarat a l'oceà Índic poc més d’una hora després de l’enlairament.

"Amaratge confirmat! Felicitacions a tot l’equip d'SpaceX per una emocionant quarta prova de vol de Starship!", ha dit en el seu compte d'X la companyia. Musk ha aplaudit també el vol de prova d’avui a la seua xarxa social i ha esmentat la pèrdua de "moltes" peces i el dany en una altra.

El d’avui ha estat el quart vol de prova de l'Starship, la nau més gran i més poderosa del món que busca arribar a l’espai exterior. Les dos proves inicials, que es van fer el 2023, no van aconseguir els objectius marcats. En la primera la nau va explotar minuts després d’alçar vol, mentre que en la segona les dos parts no es van separar i els controladors van activar un sistema d’emergència que va fer explotar el coet de manera intencional.

La companyia va insistir aquest dijous que tots aquests constitueixen vols d’aprenentatge i posa en relleu que en cada un d’ells han registrat progressos.

En aquest quart vol, més que assolir l’òrbita prevista, objectiu que SpaceX donava per fet, la meta era "demostrar la capacitat de tornar i reutilitzar Starship i Superheavies", és a dir, aconseguir "una entrada controlada" de la nau.

En l’intent de març passat la nau va aconseguir arribar a les fronteres de l’atmosfera terrestre, però no va poder concloure amb èxit el seu descens des d’una altura de 160 quilòmetres i a una velocitat de 26.000 km/h. En aquesta ocasió cap de les dos etapes no van aconseguir tornar a la Terra.

El llançament d’avui, aprovat dimarts passat per la governamental Administració Federal d’Aviació (FAA, en anglès), prepara el terreny dels Estats Units per tornar a la Lluna i accelerar el camí de Mart.

SpaceX va anunciar més proves per a aquest any d'Starship, una nau dissenyada per emprendre viatges de llarg abast, capaços de transportar tripulants i satèl·lits de grans dimensions, i amb l’economia de despeses que ofereix la seua capacitat de reutilització.

L’agència espacial nord-americana NASA va triar aquest vehicle per posar a la superfície lunar a tripulants de la missió Artemis III, que el 2026, i per primera vegada en més de mig segle, manarà des dels Estats Units a astronautes cap al satèl·lit natural.

"Estem un pas més a prop de tornar a la Lluna a través d’Artemis i després mirar cap a Mart", va assenyalar aquest dijous a X l’administrador de la NASA, Bill Nelson, en felicitar la prova.

L’astronauta de la NASA, Raja Chari, que ha assistit avui a l’històric llançament a Boca Pequeña, ha subratllat a EFE que es tracta del camí "per tornar a la Lluna". L’enginyer de vol ha assenyalat que és emocionant veure-ho després de les "moltes reunions" que requereixen aquests projectes.

Així com Chari, desenes de curiosos i turistes van anar des de la nit anterior a la platja Isla Blanca, de la Isla del Padre Sur, a 1,5 quilòmetres d'Starbase, el complex espacial de Musk a Boca Pequeña, una ciutat fronterera amb l’estat de Tamaulipas (Mèxic). La zona té una de les millors vistes cap a la torre de llançament, la qual està fora del complex de SpaceX i a uns 50 metres de la platja.

"Estàvem de compres a Houston (Texas), però ens vam assabentar que coincidia amb aquest llançament i no ens el podíem perdre", va dir a EFE Shen, de 16 anys, que va viatjar des de Pequín acompanyada de la seua família. Per a una colombiana, Viviana, era "una oportunitat única", segons va dir a EFE. "No m’importa passar calor, gana ni set, no sé si alguna vegada tornaré a viure una cosa així", va afegir.