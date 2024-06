Selectivitat 2024 a Lleida: quan se sabran els resultats?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 2.419 alumnes lleidatans de Batxillerat i FP van posar el punt final al seu curs més decisiu ahir després de tres llargs dies en què es van examinar de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) als campus de Cappont, Agrònoms, Medicina o a les seus de Tàrrega, Tremp, Vielha i la Seu d’Urgell. A Cappont, ahir al migdia es respirava un ambient d’optimisme entre els estudiants que van afrontar la recta final d’uns exàmens que, amb alguna excepció, van considerar “assequibles”.

Igual com va passar amb l’examen de castellà de dimarts, la majoria d’aspirants a entrar a la universitat es van decantar per les preguntes sobre les lectures obligatòries a l’examen de català d’ahir. Així, van respondre qüestions com “quines dos lluites es plantegen a Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter”, o “per què els coloms acaben abandonant el colomar a La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda”. Els exàmens de la fase general (català, castellà, anglès i filosofia o història) van ser ben rebuts per la majoria d’alumnes a excepció del listening d’anglès, que van considerar massa complex. Tanmateix, algunes proves de la fase específica –com matemàtiques científiques i física– van aixecar crítiques compartides per la seua dificultat.

Els resultats de la selectivitat es faran públics el dimecres 19 de juny. A partir d'aquell moment, els estudiants podran demanar una revisió d'examen fins a les 14.00 del divendres 21 de juny, i sabran la resolució del tribunal el dimarts 2 de juliol.

Qui vulgui veure l'examen revisat, podrà sol·licitar-ho del dimarts 2 al divendres 5 de juliol.

La nota d'accés per accedir a estudis universitaris s'obté fent una mitjana ponderada del 60% de la nota final de batxillerat i del 40% de la qualificació de la fase general de les PAU --sempre que s'hagi tret almenys un 4 a la selectivitat--. La nota d'accés té validesa indefinida i és d'un mínim de 5 i un màxim de 10.

La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica de les cinc assignatures que la conformen i que tenen una puntuació de 0 a 10 punts. La nota mínima de la fase general ha de ser igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés.

Per calcular la nota d'admissió --que pot arribar fins a 14-- es tenen en compte la qualificació mitjana de batxillerat, el resultat de la fase general i la millor qualificació de dues matèries específiques un cop ponderades.

Aquesta ponderació pot ser de 0,1 --per a les assignatures relacionades amb el grau que es vol cursar--, però les universitats poden augmentar-la fins a 0,2 per a les matèries de modalitat que considerin més idònies per als estudis en concret.