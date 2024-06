Imanol Arias al tribunal després de reconèixer 5 delictes: "Vull deixar d'estar al capdavant d’aquest repartiment com més aviat millor"

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’actor Imanol Arias ha assenyalat aquest dimarts davant del tribunal de l’Audiència Nacional després de reconèixer cinc delictes fiscals que renuncia a fer ús del seu dret a l’última paraula perquè vol "deixar d’estar a la capçalera d’aquest repartiment com més aviat millor".

Així s’ha pronunciat durant la vista oral que se celebra contra ell, contra la també actriu Ana Duato i gairebé una trentena de persones en el marc del 'cas Nummaria'. Imanol Arias ha arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció pel qual accepta una pena de presó de 2 anys i 2 mesos, si bé eludirà entrar a la presó.

Ell ha estat el vuitè en declarar en el matí d’aquest dimarts rere uns altres set encausats que també han reconegut els fets. En el seu torn, després de ser preguntat per la presidenta del tribunal, la magistrada Ana Revuelta, sobre si coneixia a quant ascendien les penes de presó, l’actor ha etzibat que sí, però li ha assenyalat que "podria dir-les perquè el sàpiga tothom".

La presidenta, davant d’aquest comentari de l’actor, ha explicat que a la Sala tots tenien coneixement de les penes i per tant no era procedent la seua lectura.

Després d’això, Arias ha confirmat que ha satisfet íntegrament la indemnització que se li exigeix per a l’Agència Tributària per aquests cinc delictes, i ha explicat a preguntes del fiscal que la idea de constituir societats participades per altres mercantils estrangeres va ser del seu assessor fiscal Fernando Peña, propietari del bufet Nummaria i principal investigat en aquesta causa.

"Per què va acceptar aquesta estructura societària?", li ha preguntat el fiscal Tomás Herranz, davant de la qual cosa ha al·legat desconeixement, i ha assenyalat que ell no s’encarregava d’aquests assumptes i creia que tot "formava part de l’estructura necessària".

Al fil, ha apuntat que només tractava els seus assumptes amb Fernando Peña i, si bé no ha contestat a la resta de defenses, ha delimitat la seua relació amb el despatx a aquesta persona, negant haver tingut tracte amb cap altre dels encausats.

En la conformitat, l’actor reconeix delictes fiscals en l’IRPF de 2010 a 2014 i accepta en total 2 anys i 2 mesos de presó més una multa als dos primers exercicis del 50% de la quantitat defraudada, i una del 60% als últims tres exercicis. L’escrit resa que Fiscalía no s’oposa a la suspensió de les penes per període de dos anys i destaca que la responsabilitat civil, incloent quota tributària i interessos de demora tributaris, està íntegrament satisfeta.