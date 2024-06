Ana Duato nega haver ocultat ingressos de 'Cuéntame': Hisenda sabia el que cobrava

detail.info.publicated AGENCIAS

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’actriu Ana Duato ha assegurat aquest dimecres al judici que és "impossible" que hagi ocultat al fisc part dels ingressos que va percebre de la sèrie 'Cuéntame como pasó' perquè el pressupost, inclòs el seu sou, estava auditat per TVE i, en última instància, per Hisenda.

Duato ha mantingut la seua innocència davant del tribunal de l’Audiència Nacional que la jutja per un presumpte frau d’1,9 milions d’euros entre 2010 i 2017 a través del despatx d’advocats Nummaria, pel qual la Fiscalia demana per a ella 32 anys de presó.

L’actriu, que només ha accedit a contestar al seu advocat, ha negat que ocultés a Hisenda ingressos corresponents a diversos capítols de les temporades rodades entre 2014 i 2017 perquè era la productora, Grup Ganga, qui avançava el pressupost, inclòs els honoraris dels actors, i després era "auditat per TVE".

Ha defensat que existia una intervenció pública d’aquelles despeses que després s’abonaven a la productora -"en última instància a mi em paga Hisenda, sabent el que cobro," ha dit-, i ha qüestionat que la Fiscalia li acusi d’ocultar ingressos de "capítols fantasma" que "no existeixen" perquè, ha assegurat, no n’ha rodat cap sense el seu company de repartiment, Imanol Arias, també acusat.

La seua declaració s’ha produït un dia després de què el propi Àries ratifiqués el seu acord de conformitat amb el qual va assumir un frau d’uns 2 milions d’euros i va acceptar una condemna de dos anys i dos mesos de presó -que no implica el seu ingrés a la presó- davant els 27 anys inicials que sol·licitava el fiscal.

Durant la seua intervenció, l’actriu ha explicat que ella i el seu marit, el també acusat Miguel Ángel Bernardeau, productor de la sèrie, van acudir al despatx d’advocats Nummaria el 2006 perquè gestionés les seues declaracions tributàries, i ha al·legat que "en aquella època confiava plenament" en el seu amo, Fernando Peña, inspector d’Hisenda en excedència i principal acusat que afronta una petició de 298 anys de presó.

"Tenia la tranquil·litat que les coses estaven ben fetes perquè així ens el transmetia a tota hora", ha assegurat Ana Duato, que, com el seu marit, ha dit que la "premissa" amb l’assessor és que tot es fes "en el marc de la legalitat".

Fue Fernando Peña, ha prosseguit, qui li va proposar de constituir una agrupació econòmica, denominada Gaumukh i administrada pel seu marit, per obtenir una renda vitalícia per a la seua "futura jubilació" per si la seua situació laboral empitjorava, si bé ha assegurat que "mai" van treure diners d’Espanya amb ella.

Dins de l’esmentada agrupació, ha explicat, es trobava Grup Ganga, administrada per Bernardeau i en la qual ella va tenir participació, i una altra societat anglesa.

L’actriu ha reconegut que l’Agència Tributària li va obrir expedient en considerar que no va declarar correctament diversos exercicis fiscals pels quals també l’acusa la Fiscalia i va haver de pagar per això uns 900.000 euros, si bé ha precisat que finalment un tribunal administratiu li va donar la raó i va acordar tornar-li aquesta quantitat amb interessos. Una quantitat que, ha incidit, està embargada, igual com totes les seues propietats.

Tras Ana Duato ha declarat el seu marit, Miguel Ángel Bernardeau, que s’enfronta a una petició del fiscal de 18 anys de presó per descomptat frau en l’IRPF dels exercicis 2011, 2012, 2014 i 2015, per alguna cosa més de 700.000 euros.

Bernardeau ha relatat que van acudir al despatx de Fernando Peña perquè portés els seus assumptes fiscals ja que com a productor d’"Explica’m com va passar" ell se centrava en l’àrea creativa i no té coneixements comptables.

Ha afegit que el conseller delegat que va fitxar perquè portés la part econòmica de la productora li va recomanar a Fernando Peña perquè era un assessor fiscal de prestigi, i que eren els qui s’encarregaven dels comptes ja que Ana Duato i ell no tenien temps ja que havien d’entregar un capítol de "Cuéntame" cada setmana fins que es van completar els 413 episodis de la sèrie.

"Els vaig exigir que les coses es fessin bé, mai no vaig donar indicacions que volia eludir el pagament d’impostos i em van dir que tot era legal i si no és així és que ens han enganyat", ha recalcat.

Bernardeau ha acabat la seua declaració dient: "Sempre que l’Agència Tributària ens ha reclamat, Ana i jo hem pagat en el moment i si no hem estat d’acord hem recorregut".