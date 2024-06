Salut preveu que les llistes d’espera no creixin a finals d’any tot i la “frenada” d’activitat a l’estiu

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, preveu que les llistes d’espera no creixin a finals d’any tot i “certa frenada” de l'activitat assistencial durant l’estiu. Això serà possible, ha exposat, per l’increment que hi ha hagut en els primers mesos de l’any tant d’operacions com de visites a l’especialista i de proves diagnòstiques. Això sí, el conseller ha reconegut que no podran "millorar" com preveien les llistes d'espera en no tenir el pressupost esperat. Balcells ha negat retallades i ha sostingut que tancaran l’any amb un increment de la despesa de 662 MEUR, amb un total de 15.411 milions d'euros (4,5% més). També ha indicat que a l’agost el 81% dels llits dels hospitals estaran disponibles, una xifra similar a la d’altres anys.