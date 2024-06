Busquen famílies lleidatanes per acollir aquest estiu tres menors sahrauís

Les comarques lleidatanes rebran en juliol a 45 nens i nenes sahrauís que formen part del programa Vacances en pau i, segons les entitats que formen part d’aquesta iniciativa solidària, encara falten tres cases d’acollida. Lleida pels Refugiats, l’Associació Melpha, Pirineu amb el Sàhara i Sàhara Ponent assenyalen que encara hi ha tres petits sense assignar, per la qual cosa fan una crida per trobar-los una família per als mesos de juliol i agost.

Cada estiu, el programa Vacances en pau permet que menors procedents de camps de refugiats sahrauís gaudeixin d’un temps de lleure juntament amb famílies catalanes, a més de poder rebre atenció mèdica.

“El projecte d’acollida temporal continua sent avui imprescindible, entre altres coses per donar a conèixer la difícil situació en la qual viu el poble sahrauí des de fa més de 47 anys”, asseguren les entitats lleidatanes, mentre expliquen que en els camps de refugiats “les condicions de vida són extremes amb factors climàtics molt adversos, a més d’haver-hi una falta creixent d’aliments, medicaments, roba i qualsevol producte bàsic”.

Vacances en pau va nàixer el 1979 i des d’aleshores diverses generacions de sahrauís han gaudit del projecte.