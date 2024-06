Karina, a casa després d’anar a un hospital per una indisposició: "Em trobo bé"

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cantant Karina (Jaén, 1945) ha explicat aquest divendres que es troba bé i a casa després d’anar a l’hospital perquè es trobava "indisposta", motiu pel qual no va poder recollir un premi la nit d’aquest dijous.

"Una ja té molts anys i ha de cuidar-se molt i estar el millor possible, precisament per no donar ensurts", ha explicat aquest divendres a les xarxes socials, després que alguns mitjans hagin informat que estava ingressada per un problema cardíac.

"Estic bé, tranquil·litat, he de tornar-hi el dia 20 per a unes proves, ja us ho explicaré, no sé què em faran", ha dit la cantant en un vídeo per al qual, segons ha comptat, s’ha volgut "arreglar una miqueta perquè em vegeu que estic bé".

La cantant tenia previst aquest dijous assistir als Premis Diversa 2024, on anava a recollir un guardó juntament amb d'altres referents del col·lectiu LGTBIQ+, quan es va trobar malament i va anar a l’hospital.

"Sento molt no haver pogut anar", ha afegit la cantant de la mítica cançó 'Les fletxes de l’amor', que ha agraït les mostres d’afecte: "No sabia que m’estimàveu tant. Moltes gràcies per tant afecte|amor".