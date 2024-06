Aquestes són les platges de la demarcació de Tarragona on es pot anar amb gossos

detail.info.publicated marta planes cases detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pàgina web Animalados fa un recull de les platges catalanes on els gossos són benvinguts. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, aquestes platges se situen a:

ALCANAR. La Platjola

Amb 300 metres de longitud i gairebé 15 d’ample, la Platjola està oberta per a tots els gossos i amos, encara que siguin de fora del municipi. A més, la Platjola és considerada una platja verge, un lloc on a més de passejar amb el gos, es pot gaudir de la natura.

Accedir-hi és senzill, si es disposa de vehicle propi. Només cal agafar l’AP7 fins a la sortida 41, on cal agafar la N-340 cap al carrer La Partida el Camaril. Un cop allà, accedir a la platja és senzill.

CAMBRILS. Desembocadura Riera Alforja

Aquesta és una de les últimes platges catalanes que accepten gossos. Fins ara la presència de mascotes estava prohibida durant els mesos d’estiu, però el passat mes d’octubre, l’Ajuntament de Cambrils va aixecar el veto.

S’hi pot arribar des de l’’A7, l’AP7 i la N-340. Un cop deixeu qualsevol d’aquestes vies, heu d’anar a buscar el Passeig Sant Joan Baptista Lasalle, que us conduirà fins a la desembocadura de la Riera d’Alforja. La platja on podeu accedir amb gossos es troba baixant la riera a mà dreta.

AMETLLA DE MAR. Cala Bon Caponet

Per arribar-hi cal pasar per la urbanització les Roques Daurades. Està a 500 metres del municipi, de manera que s’hi pot anar caminant. En aquest municipi també hi ha la platja del Cementiri, on no es permet la presència de gossos, però tot i això, sempre n’hi ha, els banyistes ho toleren i no s’acostuma a multar, segons el web Animalados.

DELTA DE L’EBRE. Bassa de l’Arena

S'hi pot arribar en cotxe anant des de Deltebre en direcció Riumar. Poc abans d’arribar a Riumar hi ha una rotonda on està senyalitzada la Bassa de l’Arena.

AMETLLA DE MAR. Cala del Cementiri

És una petita platja d'uns 20 metres de longitud a pocs quilòmetres de l'Atmetlla de Mar. Es troba en una zona poc urbanitzada i sense serveis.

MONT-ROIG DEL CAMP. Platja Punta del Riu

Aquesta platja de grava i pedra està ubicada a la desembocadura del riu Llastres, a Miami Platja. El consistori especifica a la seva ordenança que només els animals de companyia que estiguin adequadament inscrits en el registre censal de l’Ajuntament poder fer ús d’aquest espai.

RODA DE BERÀ. Cala Torrota

Es troba entre les platges dels Capellans i el Roc de Sant Gaietà i no disposa d'equipaments ni serveis.

PLATJA DEL MIRACLE. Tarragona

La zona canina esta ubicada a l’alçada de les roques, a tocar del Fortí de la Reina i estarà disponible fins al 15 d'octubre.

PLATJA DE BARRI MARÍTIM. Torredembarra

És una platja de 200 m2 ubicats a la platja de Barri Marítim, davant de la plaça de les Remendadores, al costat de Cal Bofill.