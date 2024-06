Gossos a les platges? Així serà el primer estiu amb la llei de benestar animal

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest estiu és el primer en què la nova llei de protecció dels drets i el benestar dels animals està en vigor. Aquesta normativa recomana facilitar la convivència de persones i animals de companyia en espais públics, incloses les platges. Encara que la normativa encara està pendent de desenvolupar alguns aspectes clau, s’espera que els ajuntaments adoptin una postura més permissiva respecte a l’accés de gossos a les platges, segons la jurista Amparo Requena de INTERcids, una associació d’operadors jurídics per a la protecció legal dels animals.

Malgrat la nova normativa, la Llei de Costes continua sent la que defineix i regula el domini públic maritimoterrestre a Espanya. Aquesta llei no prohibeix l’accés de gossos a les platges, encara que molts ajuntaments el restringeixen. Els municipis són responsables de mantenir les condicions de neteja i salubritat de les zones de bany i d’informar sobre les seues característiques, infraestructures i mesures de seguretat.

Creixent demanda de platges canines a Espanya

A Espanya, una de cada tres famílies té almenys una mascota, i moltes famílies consideren els seus animals com un membre més. Per tant, és essencial que els ajuntaments considerin aquesta realitat en regular l’accés de gossos a les platges. Les ordenances municipals varien significativament: algunes permeten zones compartides amb gossos, d’altres tenen àrees exclusivament canines, mentre que en certs llocs l’accés és prohibit o restringit a causa de la falta d’espai o a la protecció de la biodiversitat local.

Requisits per a l’accés de gossos a les platges

Els ajuntaments exigeixen que els gossos estiguin vacunats, desparasitats i que portin microxip per poder accedir a les platges. També poden requerir que els gossos vagin lligats i limitar el seu accés a certes franges horàries. A més, en alguns casos, es prohibeix l’accés a femelles en zel i cadells. Les platges amb accés per a gossos solen comptar amb serveis addicionals com a neteja especial, anàlisi d’aigua, papereres per a excrements, dutxes canines i àrees per a l’esbarjo dels gossos.