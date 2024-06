Més coques de Sant Joan que lleidatans

La nit més curta de l’any va sempre acompanyada d’unes postres típiques: les coques de Sant Joan. El Gremi de Forners de Lleida espera vendre al voltant de 360.000 coques dolces i 320.000 de recapte. Aquestes últimes han anat guanyant popularitat en els últims anys i es preveu un increment del 3% en la seua demanda respecte a l’any passat. Així ho va assegurar la presidenta dels forners, Pilar Marqués, mentre va afegir que les de fruites i crema continuen sent les predilectes dels lleidatans. “El fet que la revetlla se celebra un diumenge genera una mica d’incertesa, ja que no sabem si hi haurà molta gent que se n’anirà fora. Tot i així, som optimistes i esperem mantenir les xifres de l’any passat. Fins i tot incrementar-les lleugerament quant a les coques salades”, va dir Marqués.

Serà diumenge quan els forners i pastissers esperen concentrar un 90% del volum del negoci, ja que “es tracta productes artesanals que no contenen conservants”. El president del Gremi de Pastissers, Carles Ribes, també espera que les vendes es mantinguin com l’any passat, encara que no va oferir xifres. “L’any passat vam tenir una bona campanya i, amb una mica de sort, aquest any serà igual”, va assenyalar Ribes, que es va mostrar prudent davant del fet que la festivitat caigui en cap de setmana. Pel que fa als preus, es mantindran estables. “L’any passat el preu de totes les matèries primeres es va posar pels núvols i els pastissers vam assumir gran part d’aquest sobrecost”, va dir Ribes, que va apuntar que aquest any el cost del pinyó s’ha reduït considerablement i se situa ara en uns 35-40 € el quilo.

El Gremi de Forners i Postureig de Lleida van presentar ahir la #Postuxapa solidària #ILoveCocaDeRecapte, una iniciativa que pretén potenciar el consum de coques de recapte durant la nit de Sant Joan i la resta de l’estiu. En total, s’han repartit més de 2.500 d’aquestes xapes entre les fleques de tota la província. Els beneficis recaptats en aquesta primera campanya es destinaran al Banc dels Aliments de Lleida i la seua lluita contra el malbaratament alimentari.

El repartiment de la Flama del Canigó a la capital, a Cappont

Com cada any, la Flama del Canigó tornarà a encendre desenes de fogueres de Sant Joan de tota la província. A la capital del Segrià, una caravana de vehicles i ciclistes acompanyarà diumenge el foc fins a la plaça de Sant Joan de Mata, al barri de Cappont, on aquest any es concentrarà la celebració. La Flama arribarà a la ciutat per la carretera C-13, després d’haver passat pels nuclis de la Seu d’Urgell, Oliana, Ponts, Cubells i Vilanova de la Barca.

Els portadors faran una primera parada a les vuit del vespre a l’avinguda de Madrid, davant de la Paeria, enclavament on les autoritats rebran la Flama. Després d’aquest acte institucional, el foc es traslladarà al barri de Cappont per ser distribuït entre les diferents entitats veïnals de Lleida. Des de fa prop de set dècades, la Flama del Canigó encén les fogueres de tots els territoris de parla catalana, una tradició que va iniciar l’activista cultural Francesc Pujada.