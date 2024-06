Els alumnes de l'Estat se situen per sota de la mitjana de l'OCDE en competència financera, segons l'informe PISA

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els alumnes de l'Estat se situen per sota de la mitjana de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) en competència financera. Així es desprèn de l'últim informe PISA, fet l'any 2022 a alumnat de 15 anys, que indica que els estudiants espanyols van obtenir una puntuació mitjana en competència financera de 486 punts, dotze punts per sota del rendiment mitjà de l'OCDE, que se situa en els 498 punts. Segons l'informe, el 58% dels alumnes avaluats van obtenir un nivell mitjà de coneixement en la matèria, només un 25% va obtenir un nivell alt, i un 17% un nivell baix. En el rànquing dels 20 països que van participar en aquesta avaluació, Espanya se situa en el lloc número 12.

El capdamunt de la llista se situen els alumnes de Bèlgica (527), Dinamarca (521), Canadà (519), Àustria (506), els Estats Units (505), Portugal (494) o Noruega (489). Per sota d'Espanya hi ha Itàlia (484), els Emirats Àrabs (441), Bulgària (426), Perú (421) o el Brasil (416).

Segons l'informe, Espanya és un dels països on existeix menys desigualtat en competència financera entre l'alumnat desfavorit i l'afavorit, amb una diferència de 73 punts, 14 menys que la mitjana de l'OCDE i per sota de països com els Estats Units (92), Bèlgica (104) o els Països Baixos (97). Pel que fa a les diferències per origen, en el cas d'Espanya, amb 30 punts, la diferència se situa molt a prop de la mitjana de l'OCDE, amb 31 punts.

L'estudi també mesurava l'educació financera a què l'alumnat es va exposar durant els 12 mesos previs a la realització de les proves. De nou, Espanya se situa lleugerament per sota de la mitjana. Mentre que la mitjana de l'alumnat de l'OCDE va dir que ja coneixia 7 dels 16 conceptes financers que se'ls va presentar, els estudiants espanyols només en coneixien uns 6,6. Els conceptes que tenien més clars els alumnes de l'Estat eren el de sou, pressupost, empresari i préstec bancari. Per contra, els conceptes menys assumits van ser els d'interès compost, el tipus de canvi, la diversificació o la rendibilitat de la inversió.

L'informe també recull dades respecte a la interacció amb els pares sobre assumptes relacionats amb els diners. Segons aquestes, els estudiants espanyols parlen amb els seus progenitors almenys una vegada a la setmana sobre aspectes relacionats amb els diners per a compres (49%), la paga (39%), els estalvis (38%), les despeses (37%) i les compres en línia (36%). Sobre aquest últim punt, el 85% dels alumnes espanyols va admetre haver fet alguna compra en línia en els 12 mesos anteriors a l'avaluació, en línia amb la mitjana de l'OCDE (86%).

D'altra banda, menys de la meitat dels estudiants espanyols de 15 anys (el 47%) va declarar tenir un compte en una entitat bancària, davant del 63% en què se situa la mitjana de l'OCDE, i només un 24% va informar que disposava d'una targeta de pagament o de dèbit, mentre que la mitjana a l'OCDE és del 62%.

Amb tot, l'informe apunta que a un 51% de l'alumnat li agrada parlar sobre finances, dada molt similar a la mitjana de l'OCDE (50%). Alhora, un 38% va declarar que es tracta d'una matèria a què no donen importància.

L'informe PISA 2022 va avaluar a Espanya els coneixements financers de més de 2.000 alumnes nascuts el 2006 d'un total de 206 centres educatius. La major part de l'alumnat participant en l'avaluació es trobava cursant 4t d'ESO.