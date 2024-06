Investigadors japonesos desenvolupen un robot facial amb pell 'viva' feta de cèl·lules humanes

detail.info.publicated efe

Investigadors japonesos han desenvolupat un robot facial amb pell 'viva' feta a partir de cèl·lules humanes que la doten de funcionalitats biològiques i expressivitat, que podria contribuir a l’estudi de la formació de les arrugues o a reduir l’ús d’animals en els test de cosmètics i medicaments.

L’equip, liderat pel professor de mecànica industrial Shoji Takeuchi, de l’Institut de Ciència Industrial de la Universitat de Tòquio, va fer servir cèl·lules i matriu extracel·lular per crear el recobriment equivalent al derma i també va aconseguir desenvolupar una estructura única per ancorar aquesta pell al robot que imita als lligaments humans, permetent-li somriure.

La majoria dels robots humanoides actuals utilitzen cautxú de silicona per emular la suavitat de la pell humana, però per fer que la superfície del seu robot se semblés més a un humà l’equip nipó va conrear cèl·lules de pell humana i va crear la seua pell 'viva', d’uns 2 mil·límetres d’espessor i 25 mil·límetres de diàmetre, amb una capa de derma i una altra d’epidermis.

El mètode convencional per unir teixits a objectes artificials, com la cara d’un robot, és enganxar-los en protuberàncies, però això fa que en moure’s les seues expressions siguin estranyes. Els investigadors japonesos han desenvolupat un mecanisme que uneix el teixit en perforacions a la superfície del robot, inspirats en l’estructura dels lligaments humans, el que permet que els moviments siguin més fluids i naturals.

La pell que han conreat "posseeix el potencial de ser un material de cobertura ideal per a robots a causa de les seues funcionalitats biològiques", explica l’equip en l’estudi, publicat dimecres a la revista d’accés obert Cell Reports Physical Science, i esperen que contribueixi "a avenços en la robòtica biohíbrida".

"Un aspecte particularment destacable d’aquest mètode és la seua capacitat per dotar als robots de capacitats d’autocuració inherents a la pell biològica", especialment útils "per a robots humanoides que requereixen capacitats similars a les humanes per operar en entorns impredictibles i complexos", exposa el conjunt.

"En entorns impredictibles, les petites esgarrapades i danys que inevitablement pateix la pell del robot poden convertir-se en danys greus si no s’atenen. Per tant, la capacitat d’autoreparació es converteix en una característica crítica dels robots humanoides", afegeixen els científics nipons en l’estudi.

L’equip ja havia creat en el passat un robot amb forma de dit recobert amb un pell similar i espera continuar investigant.

"En el futur, ens agradaria integrar la pell amb funcions com els nervis i els vasos sanguinis en un robot que es mogui utilitzant músculs fets de cèl·lules musculars per fer-lo més semblant a un humà", va dir el professor Takeuchi en declaracions al diari Mainich.