Clàusula contra la intel·ligència artificial al concurs de cartells per la Festa Major d'Alcarràs

L’Ajuntament d’Alcarràs ha anunciat l’obertura de la convocatòria per al concurs de cartells de la Festa Major d’estiu, que se celebrarà la darrera setmana d’agost. El concurs, que ja és una tradició en la preparació de les festes i ofereix la possibilitat de guanyar premis en tres categories (adults, joves i infants) inclou per primer cop una clàusula especial: no s’acceptaran cartells fets amb intel·ligència artificial (IA), una mesura que busca garantir l’originalitat i la creativitat humana en les obres presentades.

Els premis varien segons la categoria. En la categoria infantil, el primer premi consisteix en dues entrades per a Port Aventura i dues entrades per a tota la programació “Programa’t Cultura”. Per als joves, el primer premi també inclou dues entrades per a Port Aventura i dues entrades per a “Programa’t Cultura”. En la categoria d’adults, el primer premi està dotat amb 300 euros i dues entrades per a tota la programació cultural de l’ajuntament.

El concurs accepta obres realitzades amb qualsevol tècnica, ja sigui pintura, il·lustració, fotografia, collage, entre altres. No obstant això, l’Ajuntament d’Alcarràs ha posat especial èmfasi en una norma clau: no s’acceptaran cartells fets a través d’intel·ligència artificial (IA). Aquesta decisió reflecteix el compromís de la institució, diuen, amb l’originalitat i la creativitat humana, assegurant que les obres presentades siguin fruit de l’esforç i el talent dels participants.

Per participar en el concurs, els interessats han de presentar les seves propostes a través de la instància específica disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcarràs, on també es poden consultar les bases completes del concurs. Així, l’Ajuntament garanteix un procés transparent i accessible per a tots els creadors.

Aquesta iniciativa no només celebra la Festa Major, sinó que també promou l’art i la cultura, reconeixent el talent local i oferint una plataforma per a l’expressió creativa lliure de la influència de tecnologies com la intel·ligència artificial.

Polèmica a Lleida amb cartells fets (suposadament) amb IA

A principis d'any SEGRE explicava que el cartell de la Festa de Moros i Cristians de Lleida del 2024 havia seleccionat una obra d'un artista més que conegut, de Múrcia, Rubén Lucas García, que ja va guanyar aquest concurs el 2015, el 2018 i el 2019.

Lucas García és un autor que arrossega des de fa uns anys una polèmica, que es visualitza sobretot en el món de les xarxes socials, on s’alcen les veus que lamenten que als seus cartells, o per a elements que contenen, utilitza eines digitals d’intel·ligència artificial (IA).

De fet, només cal una simple cerca amb el seu nom a Google per descobrir desenes de notícies sobre els nombrosos concursos que ha guanyat els últims anys per tota la geografia espanyola. Fins i tot en algun web s’informa que Lucas ha guanyat 170 concursos de disseny i cartells els últims cinc anys amb obres creades amb ajuda de la IA i amb les quals s’ha embossat 115.000 euros en total.

Es pot saber, si una obra està feta amb IA?

La premisa de la convocatòria és clara, que no lícita: no volem cartells amb IA. Però serà capaç, el jurat del premi d'Alcarràs, per saber si una obra està feta o no, amb IA?

No. Al menys no d'una forma ràpida ni fàcil, i és que la IA ha fet un salt qualitatiu tan gran en els darrers temps (mesos) que els problemes detectables fins fa poc (massa dits a les mans o formes estranyes) ja han quedat avui superats. Malgrat això, un ull experimentat podria veure si hi ha errors subtils o inconsistències que un dissenyador humà probablement evitaria, com ombres i reflexos que no acaben de coincidir. Els patrons de les textures, si són excessivament repetitius, també poden donar alguna pista, així com la inclusió de tipografies i textos, sovint amb errors gramaticals o ortogràfics.

Així, avui hi ha eines i programes en línia que permeten determinar la probabilitat que una obra hagi estat feta amb IA, però no deixa de ser un número de probabilitat.

La forma definitiva, això si, és demanar a l'autor original les proves gràfiques de que, efectivament, ha sigut l'autor real. Proves com arxius en brut de programes d'edició, metadades de les fotografies o esbossos previs.

En tot cas, tot això obrirà un debat entre defensors i detractors de les intel·ligències artificials en la part del procés de creació de contingut.