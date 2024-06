El nombre de dies per sobre dels 35ºC a les 20 capitals més grans del món s’ha duplicat, segons un estudi

detail.info.publicated europa press

Creat: Actualitzat:

El nombre de dies amb temperatures per sobre dels 35ºC a les 20 capitals més poblades del món ha augmentat en un 52% en les últimes tres dècades, segons un estudi publicat aquest divendres 28 de juny per l’Institut Internacional per al Medi Ambient i el Desenvolupament (IIMD).

Concretament, el report s’ha centrat a Pequín (Xina), Buenos Aires (Argentina), el Caire (Egipte), Dacca (Bangla Desh), Jakarta (Indonèsia), Kuala Lumpur (Malàisia), Londres (Regne Unit), Luanda (Angola), Manila (Filipines), Moscou (Rússia), Nova Delhi (Índia), París (França), Seül (Corea del Sud), Teheran (Iran) i Tòquio (Japó).

En total, el report informa que s’han registrat un total de 16.586 dies en què la temperatura va assolir almenys 35°C durant el període de 30 anys. Tanmateix, amb cada dècada, el nombre ha anat augmentant constantment. D’aquesta manera, entre 1994-2003 es van donar 4.755 dies; entre 2004-2013, 5.343 dies; i entre 2014-2023, 6.488 dies.

De totes les capitals analitzades, Nova Delhi va registrar el major nombre de dies amb temperatures superiors a 35°C, sumant un total de 4.222 dies en què s’ha assolit aquest llindar. Només durant l’última dècada, el 44% dels dies a la ciutat van arribar a aquest valor tèrmic, un percentatge significativament major que en les dos dècades anteriors (37% en 2004-2013; 35% en 1994-2003).

Paral·lelament, Jakarta va ser la ciutat en la qual es va produir un dels salts més significatius en el nombre de dies amb temperatures superiors als 35°C en els últims 30 anys. Entre 1994 i 2003, només hi va haver 28 dies amb temperatures superiors als 35°C. En la dècada següent (2004-2013), la xifra havia augmentat a 153 dies i, en la dècada més recent (2014-2023), va assolir els 167 dies.

Així mateix, l’informe també indica que està augmentant el nombre de dies consecutius de calor extrema en algunes ciutats. Per exemple, Jakarta va experimentar 30 dies consecutius amb temperatures superiors als 35°C a l’octubre de 2023, més dies que en tot el període de deu anys comprès entre 1994 i 2003.

L’investigador principal de l’IIMD, Tucker Landesman, ha afirmat que per respondre al "desafiament" de la calor extrema serà necessari que els responsables polítics adoptin mesures audaces, incloent inversions "importants" per adaptar-se a aquesta nova realitat. Segons ha denunciat, a moltes ciutats no és la falta de coneixement, capacitat o recursos el que impedeix prendre mesures a gran escala per abordar el canvi climàtic, "sinó més aviat la falta de voluntat política i d’eines de govern".

"Perquè es produeixi un canvi, és necessària una coordinació estratègica entre els experts en polítiques de salut, finances, medi ambient i transport, juntament amb els grups de la societat civil i les comunitats de primera línia", ha destacat. "Sense una resposta a la crisi climàtica dotada dels recursos adequats, milions de persones continuaran patint els pitjors efectes del canvi climàtic", ha afegit.