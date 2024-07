El circ pot amb la pluja

Les funcions previstes per a la tarda en zones exteriors es van traslladar al pavelló poliesportiu. - AJUNTAMENT D’ALPICAT

El temporal que va escombrar tota la demarcació lleidatana durant la tarda d’ahir no va ser un obstacle per a la celebració de la jornada gran del Circ Picat. El festival de circ i arts en viu d’Alpicat va resituar les funcions previstes en espais oberts amb temps perquè les inclemències meteorològiques previstes no frustressin una programació atapeïda amb fins a deu propostes durant el dia d’ahir.

L’espectacle de malabars, comèdia i màgia de La Forzuda va inaugurar la tercera jornada del certamen al migdia a l’Espai Roure. L’activitat es va reprendre a les 18.00 hores i estava previst que continués fins a mitjanit, amb les actuacions previstes durant la tarda a l’exterior, traslladant-se al pavelló poliesportiu, i els de la nit a la Sala La Unió.

Els malabars i acrobàcies dels aragonesos Alodeyá van obrir la tarda, que va comptar amb dos representacions de Lo día bobo, de Lolo Diablo, amb protagonisme per al diàbolo; també hi va haver temps per a l’equilibri, les baldufes i l’acrobàcia de Circ Eia; els malabars i la dansa de la companyia francosueca Lazuz; el ball i l’humor dels lleidatans Zum Zum Teatre; un concert, també amb accent lleidatà, de Nasty Lovers; Peti peta hoffen show, dels francesos LPM; i el clown de José Luis Redondo.L’onzena edició del festival tancarà avui amb un matinal de tallers circenses a l’Espai Roure i mitja dotzena d’espectacles al llarg de la tarda.